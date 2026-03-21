MLADA NADA

Hrvat nakon Lige prvaka nije smio dati intervju. Evo zašto

Piše Ivan Kužela,
Filip Pavić, 16-godišnji Bayernov nogometaš, debitirao je u seniorskom nogometu protiv Atalante u Ligi prvaka! No, bizarna situacija dogodila se nakon susreta. Zbog njemačkog zakona nije smio dati intervju nakon

Mladi Bayernov nogometaš s hrvatskim korijenima Filip Pavić (16) debitirao je u srijedu za Bayern u pobjedi protiv Atalante (4-1). Bavarci su nakon prvog trijumfa u Bergamu (6-1) odradili lagodno novi zadatak u sklopu osmine finala Lige prvaka; u četvrtfinalu ih čeka Real Madrid. Zvijezda večeri bio je stoper, treći najmlađi debitant u povijesti Lige prvaka.

Nakon utakmice nije smio dati intervju zbog njemačkog zakona o radu koji zabranjuje maloljetnicima da obavljaju posao iza 23 sata. Utakmica je završila oko 23 sata, a iz svlačionice je izašao u 23.28.

Pavić je u igru ušao u 72. minuti umjesto hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića. Kroz nešto manje od 20 minuta igre imao je 34 dodira s loptom, 33/33 dodavanja i jednom osvojen posjed. Prema Transfermarktu vrijedi milijun eura i s Bayernom ugovor ima do 2029. godine. 

Rođen je 19. siječnja 2010. godine, a već s 15 godina trenirao je s prvotimcima bavarskog diva. Samo Max Dowman (Arsenal) i Youssouf Moukoko (Borussia Dortmund) bili su mlađi od njega u debiju. 

Rođen je u Njemačkoj, roditelji su mu Hrvati, a nogometni put započeo je u lokalnom klubu SV Waldperlach. Bayern ga je "snimio" već kao devetogodišnjaka i doveo 2019. u svoju akademiju. Kompany ga je priključio treninzima prve momčadi još u rujnu prošle godine. Njegov potencijal, naravno, nije promaknuo ni HNS-u.

Pavić je 2024. i 2025. igrao za Hrvatsku U-15 na nekoliko prijateljskih utakmica, a nakon toga prešao je pod njemački stijeg. Čak je nosio i kapetansku traku za Njemačku U-16. Budući da još nije imao službeni nastup za seniorsku vrstu, njegova konačna odluka i dalje je otvorena.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
