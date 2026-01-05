Hrvat odigrao dobru utakmicu, Oklahoma izgubila tek šesti put

Cleveland Cavaliersi izgubili su u Rocket Areni od Detroit Pistonsa 114-110 i prekinuli sjajan niz od tri pobjede zaredom. Najbolji na susretu bio je od 'cavsa' bek Donovan Mitchell s 30 poena, šest skokova i tri asistencije. Detroit je prvi u Istočnoj konferenciji, a Cleveland osmi.

Orlando Magic pobijedio je Indiana Pacerse 135-127 kojima je ovo bio 12. uzastopni poraz. Bez obzira na poraz, najbolji dojam na susretu ostavilo je njihovo krilo Kamerunac Pascal Siakam s 34 koša, sedam skokova i pet asistencija. Pacersi su zadnji u Istočnoj konferenciji, a Orlando sedmi.

Brooklyn Netsi su pobijedili (127-115) Denver Nuggetse koji nastavljaju s lošom formom i upisuju četvrti poraz na pet zadnjih utakmica. Na susretu su bila čak dva double-double učinka od Brooklynoovog Michaela Portera (27 poena, 11 skokova i pet asistencija) te Denverovog Jamala Murrayja (27 koševa, šest skokova i 16 asistencija). Netsima je ovo bila prva pobjeda na zadnje četiri utakmice.

Miami Heat rutinski je svladao New Orleans Pelicanse našeg Karla Matkovića. Hrvatsko krilo je postiglo u 25 minuta igre četiri poena te imalo šest skokova i jednu asistenciju. Norman Powell je briljirao za Miami te imao 34 poena, tri skoka i tri asistencije. Miamiju je to bila peta pobjeda na zadnjih šest utakmica, a Pelicansima sedmi uzastopni poraz i nastavak crnog niza.

Washington Wizardsi su u glavnom gradu SAD-a izgubili od Minnesote Timberwolvesa 141-115. Iskusni Francuz Rudy Gobert imao je double - double učinak s 18 poena i 14 skokova, a prvo ime susreta bio je Anthony Edwards s 35 poena, šest skokova i tri asistencije. Timberwolvesi su šesti u Zapadnoj, a Wizardsi pretposljednji u Istočnoj konferenciji.

Phoenix Sunsi pobijedili su u susretu večeri u posljednjoj sekundi utakmice aktualne prvake Oklahomu City 108-105. Na samom kraju susreta Devin Booker zabio je koš za pobjedu. Shai Gilgeous-Alexander, prošlosezonski MVP lige imao je utakmicu za zaborav i kad njemu nije dan to se očituje na rezultatima. Bio je drugi strijelac susreta s 25 poena, a najefikasniji je Jordan Goodwin s 26 koševa i četiri skoka. Sunsi su u drugoj četvrtini gubili s 18 razlika, ali uspjeli su nadoknaditi zaostatak i slaviti. To je prvi poraz Oklahome na pet zadnjih utakmica, a Sunsi slavili po šesti put na zadnjih sedam tekmi.

Sacramento Kingsi našeg Darija Šarića izgubili su od Milwaukee Bucksa 115-98. Grk Giannis Antetokounmpo s double-double učinkom bio je najbolji na terenu s 37 poena, 11 skokova i asistencijom. Osim njega, novi double-double upisao je Kevin Porter s 25 koševa, četiri skoka i 10 asistencija. Dario Šarić nije nastupio na susretu i petom uzastopnom porazu Kingsa.

Zadnji susret večeri odigrali su Los Angeles Lakersi protiv Memphis Grizzliesa te slavili 120-114. Luka Dončić s 36 poena, devet skokova i osam aistencija bio je vrlo blizu triple-doouble učinka, a LeBron James je zabio 26 koševa, imao sedam skokova i 10 asistencija. Dvojac je dominirao i nosio igru Lakersa kojima je ovo druga vezana pobjeda, a Memphisu četrti poraz zaredom.

