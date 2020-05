Hrvat opet na klupi bogataša? Pro Recco želi Elvisa Fatovića

Ratko Rudić od sljedeće sezone više neće biti trener Pro Recca. Dvogodišnji ugovor koji je potpisao u ljeto 2018. godine samo što nije istekao, a budući da dogovora oko produženja suradnje nije bilo, najveći trener u vaterpolskoj povijesti vratio se u Hrvatsku i, po svemu sudeći, vjerojatno završio svoju, moguće, za druge nedostižnu trenersku karijeru.

U gradiću pokraj Genove, međutim, aktivno traže Rudićevog nasljednika. Prvo ime koje je procurilo u javnost bio je Carlo Silipo, bivši talijanski reprezentativac koji je dosad radio s mlađim reprezentativnim kategorijama Setebella. Međutim, kandidata ima još, a među njima je i još jedan Hrvat - Elvis Fatović.

Fatović je još uvijek izbornik Australije koju je preuzeo početkom 2013. godine i planira ostati barem do Olimpijskih igara u Tokiju koje su prebačene na sljedeću godinu. U nekim normalnijim okolnostima izbornički i klupski posao istovremeno možda ne bi bio tako zahtjevan, no ako se uzme u obzir geografija i udaljenost Australije od Europe, onda to stvara možebitan problem u Fatovićevoj odluci.

Naravno, kada zove najtrofejniji europski klub, onda se i preko takvih stvari može prijeći, naći solucija. Bivši Rudićev pomoćnik na klupi hrvatske reprezentacije dosad je od klubova vodio Jug, no rezultate koje je napravio s Australijom (npr. bronca u Svjetskoj ligi prošle godine) stvorile su mu jako dobre reference.

Također, uz Dubrovčanina u konkurenciji je još i bivši španjolski izbornik Gabi Hernandez, čovjek kojemu možemo zahvaliti na Xaviju Garciji s obzirom da je svađa između njih dvojice rezultirala Xavijevim dolaskom među Barakude. No, to je već kandidat za kojeg ne vjerujemo da će se gazda Volpi i sportski direktor Felugo odlučiti, kao ni za trenutnog trenera Savone Alberta Angelinija.

Uz trenera Pro Recco mora još riješiti i status nekolicine igrača, sve odreda važnih. Hrvatskom kapetanu Andri Bušlji istječe ugovor, kao i Filipu Filipoviću, Dušanu Mandiću, Josephu Kayesu. Za Bušlju se zanima i Marseille koji je već doveo Andriju Prlainovića i očito želi grabiti ogromnim koracima naprijed.