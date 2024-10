Hrvat opet na vrhu! Sjajni Mektić osvojio deveti Masters

Nikola Mektić (35) je prije godinu dana raskinuo suradnju s Matom Pavićem i vratio se starom znancu Wesleyju Koolhofu (35), ali nastavio je po starome. S pospremanjem trofeja u vitrine. Ovaj dvojac je ove godine osvojio turnire u Rotterdamu, Aucklandu, Masters 1000 u Indian Wellsu, a sada su otišli do kraja i na Mastersu u Šangaju!

Hrvat i Nizozemac su u finalu Šangaja slavili protiv Argentinaca Gonzaleza i Moltenija (6-4, 6-4). Bila je to dominacija kroz cijeli meč, a za titulu im je bio dovoljan po break u svakom setu.

- Presretni smo, jako emotivan tjedan. Od početka tjedna bilo je teško, spašavali smo meč lopte sa setom zaostatka. Ovo je poseban naslov - kazao je Mektić.

Mektić je tako osvojio čak 29. titulu u parovima, a ovo mu je deveti trofej iz serije Masters 1000 kojeg je osvajao s petoricom različitih partnera. Ima i olimpijsko zlato s Pavićem iz Tokija i Wimbledon iz 2021. godine. S njim je osvojio ukupno 17 trofeja.

Hrvatski i nizozemski tenisač su ovim naslovom gotovo sigurno osigurali plasman na završni Masters u Torinu koji će se igrati od 10. do 17. studenog. Spomenuti turnir već su osvojili prije četiri godine, a on će im biti i posljednji zajednički u karijeri. Koolhof je na početku godine najavio kako će se umiroviti na kraju sezone. Želja mu je bila osvojiti Grand Slam turnir, to nisu uspjeli, ali su pokazali da su jedan od najboljih parova na svijetu. U Torinu će imati priliku otići u mirovinu sa stilom.