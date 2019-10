Hrvat prvak Finske: Pa to je kao da Slaven B. osvoji HNL!

Naš naslov u Finskoj? To vam je kao da Slaven Belupo osvoji naslov u Hrvatskoj. Svi su navikli na titule Helsinkija, pa smo sve iznenadili, kaže Vinko Soldo (21).

Hrvatski reprezentativac do 21 godine imao je sjajan tjedan. Prvo je zabio u pobjedi (7-0) naše U21 vrste protiv San Marina, pa sa svojim KuPS-om osvojio naslov prvaka Finske.

.- Evo, bit ću još par dana u Finskoj, u petak nas tu očekuje i veliko slavlje na glavnom gradskom trgu, ipak smo poslije 43 godine osvojili naslov prvaka. Bit će to prava fešta, moramo odraditi još neke obveze prema sponzorima, a onda se vraćam u Zagreb - kaže nam Vinko Soldo, pa dodaje:

- Otkud ja u Finskoj? Stigao sam na poziv bivšeg sportskog direktora KuPS-a koji me skautirao još na Svjetskom prvenstvu do 17 godina u Čileu. On me doveo u KuPS, pa je tijekom godine otišao u Zenit gdje je sada skaut.

Foto: GNK Dinamo Zagreb/Facebook Tko zna, možda vas sada pozove i u Zenit...

- Haha, neću ništa pričati, ali priča se o tome, vidjet ćemo...

KuPS ili punim imenom Kuopion Palloseura do naslova prvaka stigao je poslije druge 43 godine, a kako biste to usporedili s HNL relacijama?

- Uh, to vam je kao da naslov u Hrvatskoj osvoji Slaven Belupo. Ovdje je normalno kada Helsinki osvaja titule, to nikoga ne iznenađuje. Ja sam došao u ožujku, ali vidim koliko svima znači naslov. Naš kapetan je ovdje rođen, domaći je dečko, ne mogu ni opisati koliko je on ponosan na ovaj uspjeh.

Je li vam se bilo jednostavno snaći u Finskoj?

- Ma kakvi, na početku je bilo baš teško. Došao sam u ožujku, tada je ovdje temperatura bila oko -10, a ljudi kažu kako se u mom gradu (Kuopio) ona zna spuštati i do -30. Ali, to je u zimskom razdoblju, a ja se sada vraćam u Zagreb, haha.

Imate 21 godinu, već ste nastupali za četiri prvoligaša (Dinamo, Lokomotiva, Cibalia i Rudeš), s posljednja dva i ispali iz Prve lige, a sada osvojili naslov prvaka u Finskoj....

- Baš tako. Kada sam odlazio u Finsku, svi su mi govorili ‘pa što ćeš tamo’, ali trebala mi je promjena. Lutao sam po raznim posudbama, to su bile borbe za ostanak u kojima nije lako egzistirati. Hvala Bogu, pojavila se opcija s Finskom i nisam puno dvoumio. Odradio sam odličnu sezonu, sada se pun elana vraćam u Dinamo.

Foto: GNK Dinamo Jeste li razgovarali s Nenadom Bjelicom ili nekime u Maksimiru o vašem statusu u Dinamu?

- Nisam, to ćemo napraviti kada se vratim u Zagreb.

Kakav je život u Kuopiju? Ima li u finskom sportu još Hrvata?

- Kuopio je malen gradić od 110 tisuća gledatelja, baš onako mirna sredina što meni jako paše. U ovdašnjem nogometu nema danas nema drugih Hrvata, ima tu Slovenaca i Srba, ali ne i naših igrača. U gradu sam se upoznao sa skupinom Makedonaca koji ovdje drže grčki restoran, oni su mi najbolji prijatelji u Finskoj.

A sjećate li se svog seniorskog debija za Dinamo?

- Kako ne? Rođen sam u Zagrebu, Dinamo je moj klub, takve se stvari zauvijek pamte? U Kupu sam debitirao u Zlataru protiv Oštrca, u HNL-u pak na gostovanju u Koprivnici. Dobro se sjećam toga, znam da su za Dinamo tada igrali Sigali, Pjaca, Musa, Soudani...

Vi ste dugi niz godina bili kapetan Dinamove generacije 1998. godišta koja je ‘izbacila’ Brekala, Moru, Sosu, Šempera...

- Mi smo stvarno bili top generacija, jako sam ponosan što su se ti dečki već etablirali u svojim sredinama. Vjerujem da i ja jednoga dana mogu doći na te razine, naravno da bi i ja volio igrati na tim razinama, cilj mi ih je što prije i dostići - završio je Soldo.