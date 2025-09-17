Obavijesti

Sport

Komentari 1
PETAR MUSA ZA 24SATA PLUS+

Hrvat s najviše golova u 2025.: Želim ponovno među 'vatrene'!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 6 min
Hrvat s najviše golova u 2025.: Želim ponovno među 'vatrene'!
Foto: Profimedia/Privatna arhiva

Sanjam Svjetsko prvenstvo! U SAD-u mi je problem bila prehrana, ali pronašao sam u Dallasu restoran s hrvatskom kuhinjom. Pomaže i supruga koja svakodnevno kuha, govori nam Petar Musa, igrač Dallasa

Iako je imao ponude iz liga "petice", hrvatski napadač Petar Musa (27) početkom 2024. napravio je pomalo i neočekivani transfer iz Benfice u MLS, točnije u FC Dallas, koji je za povremenog "vatrenog" srušio klupski rekord i platio devet milijuna eura. Od tada je već prošlo 19 mjeseci, a možemo reći kako se ovaj transfer isplatio, kako za Dallas, tako i za Musu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...

Povodom predstavljanja projekta izgradnje novog maksimirskog stadiona, prisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Iz Dinama otkrili što će imati novi Maksimir: 900 skyboxova, muzej, uredi za javnost, hotel...
DETALJI MEGAPROJEKTA

Iz Dinama otkrili što će imati novi Maksimir: 900 skyboxova, muzej, uredi za javnost, hotel...

Igrači Dinama moći će biti u karanteni u hotelu na istoku dok bude igrala reprezentacija, na sjeveru će biti teretana i 'coworking space' za rad na daljinu, a u pripremi je i projekt kampa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025