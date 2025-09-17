Sanjam Svjetsko prvenstvo! U SAD-u mi je problem bila prehrana, ali pronašao sam u Dallasu restoran s hrvatskom kuhinjom. Pomaže i supruga koja svakodnevno kuha, govori nam Petar Musa, igrač Dallasa
PETAR MUSA ZA 24SATA PLUS+
Hrvat s najviše golova u 2025.: Želim ponovno među 'vatrene'!
Čitanje članka: 6 min
Iako je imao ponude iz liga "petice", hrvatski napadač Petar Musa (27) početkom 2024. napravio je pomalo i neočekivani transfer iz Benfice u MLS, točnije u FC Dallas, koji je za povremenog "vatrenog" srušio klupski rekord i platio devet milijuna eura. Od tada je već prošlo 19 mjeseci, a možemo reći kako se ovaj transfer isplatio, kako za Dallas, tako i za Musu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku