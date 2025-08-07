U Saudijsku Arabiju sam stigao na poziv Gorana Vučevića, sad sam ovdje već četiri sezone. Nogomet tu strašno napreduje, a Ronaldov sin je već prava zvijezda. Predodređen je za uspjeh, kaže hrvatski trener
Hrvat trenira Ronaldovog sina: Cristiano Jr. živi pod velikim pritiskom, trudim se zaštititi ga
Poput mnogih umirovljenih nogometaša, i Mate Eterović (41) se nakon igračke odlučio za trenersku karijeru. Napadač koji je prošao omladinske kategorije Hajduka i Dinama, karijeru je gradio u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Grčkoj i Iranu a danas kao trener radi u Saudijskoj Arabiji, u planetarno poznatom klubu Al Nassr, za koji igra Cristiano Ronaldo. Eterović je trener u Al Nassrovoj akademiji, a pod njegovom izravnom paskom je i Ronaldov sin Cristiano Junior, što je i posebna privilegija, ali i velika obaveza.
