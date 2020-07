Dru\u0161tvene mre\u017ee preplavile su brojne \u017ealbe NBA igra\u010da. Ne valja hrana, ne valjaju sobe, smje\u0161taj je lo\u0161... Krilni centar Denver Nuggetsa Paul Millsap navodno nema ni prozor u svojoj sobi! Ali Zagrep\u010danin zasad ne vidi probleme:

-\u00a0Hrana je okej, ne\u0107u se \u017ealiti. Neki su mo\u017eda navikli na bolje, meni je u redu. Moja soba ima i balkon, mo\u017eda neki nemaju, to ne znam.\u00a0

Treninzi su zapo\u010deli kad su svi imali negativne testove, otkriva \u0160amani\u0107, a onda je opisao kako \u0107e im izgledati prosje\u010dan dan narednih tjedana:

- Probudi\u0161 se ujutro, dosad su nam doru\u010dak donosili u sobe, ali mislim da \u0107emo odsad doru\u010dkovati zajedno. Testirat \u0107emo se jednom dnevno, imat \u0107emo trening u terminu koji bude dodijeljen na\u0161em klubu. Mo\u017eemo \u0161etati oko hotela, ali ni slu\u010dajno ne smijemo van resorta. Ako ga napustimo, moramo i\u0107i u karantenu, ali mislim da nema nov\u010dane kazne.

Situaciju s napu\u0161tanjem resorta ve\u0107 su osjetili neki drugi ko\u0161arka\u0161i. Centar Sacramento Kingsa Richaun Holmes iza\u0161ao je na nekoliko metara iz resorta. Naru\u010dio je dostavu hrane, ona je stigla, a Holmes je pre\u0161ao cestu kako bi je pokupio. Rezultat? Deset dana karantene. No nisu Kingsi jedini \u010dijih ko\u0161arka\u0161a nema na treninzima. Houston Rocketsi su bez zara\u017eenog Russella Westbrooka, Denverovim treninzima jo\u0161 se nije priklju\u010dio Nikola Joki\u0107 koji je tako\u0111er bolovao od Covid-19.

Neki profesionalni sporta\u0161i u mnogim sportovima imali su problema s ostajanjem u formi za vrijeme karantene, no \u0160amani\u0107 se svog trening re\u017eima dr\u017eao i za vrijeme izolacije, a i onda kad su mjere popustile:

- Ja sam radio doma po svom programu, a onda kad su mjere popustile vratio sam se i treningu s loptom. Ve\u0107ina nas bi na\u0161la neku dvoranu, iznajmili bi je svatko za sebe i onda bi trenirali, ili s nekim privatnim trenerom individualne treninge ili pak s na\u0161im klupskim.

Iako je \u0160amani\u0107 prvi put u NBA ligi debitirao taman nekoliko dana prije nego se natjecanje zaustavilo, \u0161ansu za ve\u0107u minuta\u017eu mogao bi dobiti zbog toga \u0161to u sljede\u0107ih osam utakmica ne\u0107e nastupiti ponajbolji igra\u010d Spursa, krilni centar LaMarcus Aldridge koji je Hrvatu direktna konkurencija na poziciji:

- Nemam nikakva o\u010dekivanja bez obzira na to, vidjeli smo to u sezoni, ne zna\u0161 ho\u0107e\u0161 li u\u0107i ili ne, pogotovo kao mladi igra\u010d, ako dobijem priliku super, ako ne, dobit \u0107u je sljede\u0107e godine. Ja sam tu da dam sve od sebe.

Dotakao se potom i pandemije. NBA liga je, kao i gotovo sva sportska natjecanja, prekinuta zbog korona virusa, a nastavlja se pod prili\u010dno strogo kontroliranim uvjetima. Sjedinjene Dr\u017eave su pak, najgore pandemijom pogo\u0111ena zemlja na svijetu. U NBA ligi je na desetke igra\u010da i \u010dlanova sto\u017eera bilo zara\u017eeno, ali u Spursima nitko:

- Panika je prisutna. \u010cinjenica je da su ljudi bili zatvoreni po dva, tri mjeseca i kad se po\u010delo otvarati svi su prebrzo po\u010deli izlaziti i dru\u017eiti se u ve\u0107im brojkama. Stvar s tim virusom je \u0161to nikad ne zna\u0161 da li ga ima\u0161 ili nema\u0161, puno ljudi uop\u0107e nema simptome. Ode\u0161 vani, misli\u0161 da ima\u0161 alergiju, a zapravo ima\u0161 koronu - rekao je \u0160amani\u0107 pa prokomentirao i problemati\u010dnu situaciju zbog ubojstva Georgea Floyda koje je dovelo do masovnih prosvjeda, a mjestimi\u010dno i nereda:

POGLEDAJTE VIDEO: Protesti u Minneapolisu

- Tih tjedan, dva, tri je ba\u0161 bilo intenzivno. Sad se to malo smirilo, ali ti neki doga\u0111aji\u00a0 poput tih ubojstava u Americi se stvarno ne bi trebali doga\u0111ati, pogotovo ne u 2020. Ljudi nisu zadovoljni. Pratio sam \u0161to se doga\u0111a, u San Antoniju nije bilo ba\u0161 ni\u0161ta ekstremno, ali u nekim drugim gradovima je znalo biti nereda.\u00a0

Prilagodba na novu sredinu nekima zna te\u0161ko pasti, no \u0160amani\u0107u i nije toliko te\u0161ko. Privikao se na \u017eivot daleko od ku\u0107e kad je jo\u0161 kao maloljetnik oti\u0161ao igrati za Barcelonu, a u Zagrebu nije proveo sezonu jo\u0161 od kadeta.

- Prije nekoliko dana je bilo deset mjeseci ovdje. Nije doma, ali ne\u0107u se \u017ealiti, ostvario mi se san da tu do\u0111em igrati ko\u0161arku i trebam \u0161to vi\u0161e izvu\u0107i iz toga. Fale mi obitelj, prijatelji, na\u0161a hrana. Dom nije do mjesta, on je vi\u0161e do ljudi.

Hrvatski ko\u0161arka\u0161 mogao bi biti jedna od uzdanica reprezentacije, a iako bi neki rekli da je njemu odgoda prednost jer bi u slu\u010daju da zaigra na Olimpijskim igrama 2021. ipak bio godinu iskusniji, on tu ne vidi razliku:

- Meni je svejedno. Bio sam spreman i ove i sljede\u0107e \u0107u biti spreman igrati ako to izbornik bude htio.

Spursi nisu ba\u0161 u briljantnoj poziciji uo\u010di razigravanja za osmo mjesto. Memphis je sad \u010detiri utakmice ispred njih, a kako bi imali \u0161ansu za ulazak u doigravanje morali bi presti\u0107i sve ostale konkurente (Sunse, Kingse, Pelicanse i Blazerse) te ne zaostajati vi\u0161e od \u010detiri utakmice za Memphisom. \u0160amani\u0107 smatra kako za to itekako imaju \u0161anse, a prokomentirao je i to jesu li u klubu zadovoljni s njegovim razvojem dosad:

- Nadam se da su sa mnom zadovoljni ali to \u0107u najbolje znati tek kad bude vrijeme\u00a0za produljiti ugovor koji je \u010detverogodi\u0161nji, ali nakon druge godine u klubu mogu odlu\u010diti da ga ne \u017eele odraditi do kraja.

