Hrvate platili rekordnih 255 mil. eura, Gvardiol uz Neymara, tri lige potrošile više nego Saudijci

U petak u ponoć završio je prijelazni rok u 'ligama petice'. Posljednjega dana Liverpool je doveo nizozemskog reprezentativnog veznjaka Ryana Gravenbercha iz Bayerna, Manchester United Marokanca Sofyana Amrabata i Španjolca Sergija Reguilóna, Tottenham Velšanina Brennana Johnsona, Nottingham Forest grčkog vratara Odysseasa Vlachodimosa i belgijskog napadača Divocka Origija, a Barcelona je dogovorila dolazak na posudbu portugalskog braniča Joaoa Cancela (29) iz Manchester Cityja i Joaa Felixa iz Atletica.

Engleski su klubovi opet potrošili najviše: 2,81 milijardu eura. Francuski prvoligaši kupovali su za 900 milijuna, talijanski za 853 (ali su zaradili 1,01 milijardu), a tek je onda saudijska liga, koja je dovela igrače za 846,57 milijuna eura.

Njemački i španjolski klubovi više zaradili nego potrošili

Nijemci su kupovali za 747 milijuna i prodali za 1,94 milijarde, a Španjolci su potrošili 439,35 milijuna i zaradili 556 milijuna. Neka nova vremena...

Foto: Privatni album

HNL klubovi zaradili su 57 milijuna eura, više nego škotski, norveški, švedski, češki, srpski, ukrajinski, poljski... I to neće biti konačna brojka jer brojna tržišta u koja odlaze igrači iz Hrvatske još su otvorena (Poljska do ponedjeljka, Belgija i Mađarska do srijede, Švicarska do četvrtka, Grčka do 11., a Turska do 15. rujna...).

Rice, Caicedo, Bellingham, Kane i Muani skuplji nego Gvardiol

Za hrvatske su nogometaše klubovi ovoga ljeta potrošili 255 milijuna eura na odštete. Što je hrvatski rekord u povijesti! Joška Gvardiola Manchester City kupio je za 90 milijuna eura, čime je Joško postao najskuplji branič u povijesti, ali i šesti najveći transfer ovoga ljeta, uz Neymara, koje je toliko platio Al-Hilal. Arsenal je za Ricea platio 116,6 milijuna, Chelsea za Caiceda 116, Real za Bellinghama 103, Bayern za Kanea 100, a PSG za Muanija 95 milijuna.

Foto: wolfsburg

Ostali naši koji su okrenuli milijune ljetos su Mateo Kovačić (u Manchester City za 29,1 milijun), Lovro Majer (u Wolfsburg za 25 mil.), Josip Šutalo (u Ajax za 20,5 mil.), Marcelo Brozović (u Al-Nassr za 18 mil.), Nikola Vlašić (u Torino za 12,8 mil.)..., a posljednjeg je dana Borna Sosa potpisao za Ajax uz odštetu Stuttgartu osam milijuna eura. Tako je Ajax složio hrvatsku obranu Šutalo, Medić, Sosa.

Tu su i manje zvučni transferi Leona Lalića (17) iz Salzburga u belgijski Lommel za četiri milijuna, Ljubo Puljić (16) iz Osijeka u Bayern za 2,8 milijuna...