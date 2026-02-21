Obavijesti

DAN ZA PAMĆENJE

Hrvati briljirali u ligama petice! Trojica zabila gol, jedan asistent

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: Heiko Becker/REUTERS

Uz hrvatske nogometaše koji su odigrali odlično u ligama petice, briljirali su i Ivan Perišić za PSV, Darko Nejašmić za NEC te Matej Maglica u drugoj Bundesligi

Admiral

Hrvatski nogometaši imali su sjajan dan u ligama petice! Trojica su zabila gol, jedan je asistirao suigraču za gol, dok se jedan i nažalost ozlijedio...

Dan je počeo golom Ćalete-Cara za Real Sociedad u remiju protiv Real Ovieda (3-3). Stoper "vatrenih" pogodio je za 2-2 u 87. minuti i to glavom nakon kornera. Gol pogledajte OVDJE

Serie A - Juventus v Como
Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Sljedeći je na travnjak izašao Martin Baturina s Comom u gostima kod Juventusa. Nažalost, veznjak se ozlijedio i morao je napustiti travnjak u 60. minuti. 

Hoffenheim Andreja Kramarića odigrao je 2-2 u gostima kod Kolna, a napadač "vatrenih" pogodio je za 1-2 u 60. minuti. Presudili su milimetri, a Kramarić je zabio nakon odbijene lopte od prečke.

Bundesliga - Bayern Munich v TSG 1899 Hoffenheim
Foto: Heiko Becker/REUTERS

Kramarić je s 10 golova na diobi petog mjesta najboljih strijelaca Bundeslige. Gol pogledajte OVDJE

Bayern je u istom terminu (od 15.30) pobijedio Eintracht Frankfurt, a junak domaćina je Harry Kane s dva gola. Za drugi gol mu je asistirao Josip Stanišić

Hrvat je odigrao cijelu utakmicu za Bavarce i stigao do treće asistencije u 15. utakmici. Asistenciju pogledajte OVDJE

Precizan je bio Ante Budimir u pobjedi Osasune protiv Real Madrida (2-1). Predvodnik kluba iz Pamplone sam je izborio kazneni udarac pa ga pretvorio u gol u 38. minuti. Gol Hrvata pogledajte OVDJE

LaLiga - Osasuna v Real Madrid
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Nešto ranije na utakmici pogodio je i stativu, a u 67. minuti je izašao iz igre. Sa 12 golova se probio na diobu trećeg mjesta ljestvice najboljih strijelaca. 

Iako nije u ligama petice, zabio je i Ivan Perišić u pobjedi PSV-a protiv Heerenveena (3-1). Zabio je vrlo neobičan gol iz daleke pozicije, a njegov je ubačaj prevario golmana i lopta je ušla u gol. Gol pogledajte OVDJE

LaLiga - Osasuna v Real Madrid
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Zabio je i Matej Maglica u drugoj Bundesligi za Darmstadt, kao i Darko Nejašmić za NEC protiv Ajaxa. 

