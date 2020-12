Hrvati drže Inter na vrhu: Broz i Perišić 'zakuhali' Mihajloviću

Hrvatski reprezentativci Ivan Perišić i Marcelo Brozović ostvarili su svaki po asistenciju u pobjedi Intera protiv Bologne od kojih je posebno dobra bila ona Brozova preko pola terena

<p>Nogometaši <strong>Intera </strong>pobijedili su <strong>Bolognu </strong>3-1 u sklopu 10. kola Serie A, a prva dva gola bila su djelo hrvatskih reprezentativaca! <strong>Ivan Perišić </strong>asistirao je Lukakuu za vodeći dok je <strong>Marcelo Brozović </strong>poslužio Hakimija za drugi 'nerazzura' na utakmici. Inter je pobjedom ostao pri vrhu lige i u stopu prati gradskog rivala, vodeći <strong>Milan</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Perišić boća</strong></p><p>Inter je bolju igru pokazao od samog početka i bolje se postavio na terenu. Nagrada je stigla već u 16. minuti kada je <strong>Perišić </strong>poslao ubačaj u šesnaesterac Bologne, <strong>Lukaku </strong>se isprva nije najbolje snašao, ali onda je ipak uspio poslati loptu u mrežu. Bio je to njegov osmi gol u sezoni čime se izjednačio s Cristianom Ronaldom na drugom mjestu najboljih strijelaca prvenstva. Prvi je i dalje neuništivi <strong>Zlatan Ibrahimović </strong>s 10.</p><p>Nastavila je momčad <strong>Antonija Contea </strong>s pritiskom i do kraja prvog poluvremena već je bilo 2-0. Taman se četvrti sudac spremao pokazati koliko će se nadoknade igrati u prvom dijelu kada je Brozović maestralnom loptom prebacio zadnju liniju i stvorio Hakimiju šansu, koju Marokanac nije propustio.</p><p><strong>Siniša Mihajlović </strong>prodrmao je svoju momčad na poluvremenu i Bologna je zaigrala bolje u nastavku. U 63. minuti napravio je čak tri zamjene i s jednom pogodio. Vignato je ušao u igru i samo četiri minute kasnije (67') pogodio za 2-1. Dočekao je ubačaj na drugoj stativi i sjajno podigao loptu uz samu prečku.</p><p>No, brzo je priči bio kraj. Lautaro Martinez završio je sa zagrijavanjem i stao uz aut liniju, taman se spremao ući kad je Hakimi majstorskim solo golom, svojim drugim na susretu, riješio pitanje pobjednika već u 70. minuti.</p><p>Imala je Bologna nekoliko izleta pred gol Intera do kraja susreta, no niti jedan nije bio dovoljno opasan da ozbiljnije zaprijeti.</p><p>Nakon večerašnjeg susreta Inter se nalazi an drugoj poziciji s 21 bodom, dva iza vodećeg Milana. Treći je Juventus s 20 bodova.</p>