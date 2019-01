Hrvati na Dakru: Bez spavanja i jela, ali ovo je kruna karijere

Obavili smo tehničke, liječničke i administrativne provjere. Sada čekamo početak utrke, javio nam se Danijel Šaškin, Porečanin koji uz suvozača Sašu Bittermana nastupa na najpoznatijem svjetskom reliju. On se na reli Dakar vratio nakon deset godina. Ovogodišnja utrka započinje po peruanskom vremenu u 16:28 (+6 sati u Hrvatskoj), a traje do 17. siječnja.

- Pripremali smo se godinu dana. Najviše fizički i kondicijski. Radili smo s profesorom Milinkovićem, a ja sam trenirao i s vaterpolskim klubom Vrsar. Dva smo mjeseca testirali vozilo u Francuskoj - rekao nam je Šaškin.

Kategorija je “side by side”, vozilo i potporu daje im BBR Team Francuska, a njihov Can Am Maverick X3 startnog broja 382 specijalno je pripremljen za teške uvjete koji ih čekaju u Peruu. Vrijednost mu je s dodatnom opremom oko 100 tisuća eura. O robusnom vozilu brine Slovenac Darko Peljhan, šesterostruki prvak Slovenije u reliju i profesionalni automehaničar koji je u karijeri izradio više od stotinu takvih vozila.

- Svi troškovi iznose oko 100-120 tisuća eura. Pokrili smo se uz pomoć sponzora i prijatelja, a potporu nam je dao i BBR Team Francuska koji vjeruje u nas. Onima koji imaju skuplja vozila troškovi su oko 250 tisuća eura.

- Za Dakar nikada ne možeš biti spreman, a mi najmanje iskustva imamo u pijesku i u dinama. Ovo je pravi maraton i ne smije se postaviti jak tempo. Moramo ići oprezno, čuvati vozilo. Kombinacija je to brze vožnje i opreznosti, a uz malo sreće, tko zna... Glavni nam je cilj doći do kraja - kazao je Šaškin pa dodao:

U Istri gradi vile, a u Peruu je i jedan obrok sreća

- Opasno je. Po 15 dana ne spavamo, ne jedemo kako treba... Kada uhvatimo jedan obrok na dan sretni smo. Ali najvažnije je ne dehidrirati jer te tada svlada umor i onda dolazi do nesreća. Ovo je kruna karijere. Da, postoji strah dok utrka ne krene. Ali ja taj strah pretvorim u prijatelja i u partnera. Strah je dobar, ali se mora kontrolirati. To je granica koja vam ne dopušta da pretjerate.

Šaškin i Bitterman su zajedno tri godine. Danijel je građevinar i vlasnik je firme koja u Istri gradi vile, a u automobilizmu je već 20 godina. Na putu do Perua su morali presjedati nekoliko puta. Najprije su putovali iz Venecije do Madrida, a potom su imali let za Limu. Iako su u Peruu od početka prosinca, vremena za razgledavanje nisu imali.

- S automobilom ćemo proći čitavu zemlju. Vozit ćemo kroz zaštićene dijelove u kojima je inače zabranjeno voziti automobil, dobili smo posebna ograničenja brzine i posebne dozvole za takve dionice. Ove je godine utrka samo u Peruu jer se Argentinci pripremaju za Formulu 1, a Čile za SP u reliju. Prvi je put Dakar u samo jednoj zemlji, ali nemojte misliti da će biti išta jednostavnije... - poručio je za kraj Šaškin koji je ljubav prema motosportu naslijedio od djeda.

Glavni favorit Carlos Sainz

Glavni favoriti ovogodišnjeg Dakra u kategoriji “automobili” su dobro poznata imena: prošlogodišnji pobjednik Carlos Sainz, rekorder i 13-erostruki pobjednik Dakra Stephane Peterhansel, osmerostruki svjetski prvak u reliju Sebastien Loeb, pa lani drugoplasirani, inače dvostruki pobjednik Nasser Saleh Al-Attiyah...

Kataranin je, inače, svestran tip i, osim relija, bavi se gađanjem glinenih golubova. Na Olimpijskim igrama u Londonu 2012., kad je naš Giovanni Cernogoraz osvojio zlato u disciplini trap, Al-Attiyah je bio brončani u disciplini trap-skeet!

Ovogodišnja utrka duga je više od 5500 kilometara. Vozi se deset etapa, start i cilj su u Limi. U jurnjavu peruanskom pješčanom pustinjom jučer su startali 126 automobila, 167 motocikala i kvadova te 41 kamion. Na reliju je i 17 pripadnica ljepšeg spola, što je rekordan broj.

Peugeot se povukao iz natjecanja, ali Loeb će, recimo, nastupiti u privatnom Peugeotu 3008 DKR, dok će Sainz i Peterhansel ovaj put voziti X-raid Mini.

Osim hrvatske posade Šaškin - Bitterman, na startu će biti i čileanski Hrvat Boris Garafulić, a kao suvozač pod hrvatskom zastavom biti Tomislav Glavić. Rođeni Zadranin je suvozač Argentincu Martinu Maldonadu. Startnina za ovogodišnju utrku iznosila je 26.000 eura.