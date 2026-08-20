HRVATI NA KRUZERU Pogledajte gdje će sportaši boraviti tijekom Mediteranskih igara u Tarantu

U Hrvatskom olimpijskom odboru u srijedu su priredili ispraćaj prve i najbrojnije skupina sportašica, sportaša i članova hrvatskog izaslanstva koji će Hrvatsku predstavljati na XX. Mediteranskim igrama u Tarantu, od 21. kolovoza do 3. rujna, a u ranojutarnjim satima četvrtka stigli su u bazu u jugoistoku Italije, i to na: kruzer! Naime, domaćini su umjesto gradnje sela za sportaše odlučili uštedjeti unajmljivanjem dvaju velikih plovila za sportaše koji će im biti dom tijekom natjecanja.

Hrvatsko sportsko izaslanstvo u Tarantu sa 111 sportaš(ic)a u 22 sporta novim rezultatskim postignućima ima priliku obogatiti kolekciju od dosad osvojenih 205 medalja. U ime Ministarstva turizma i sporta riječi potpore uputio je posebni savjetnik ministra turizma i sporta za područje sporta Tomislav Družak, ujedno i njegov izaslanik.

- Ne sumnjam da ćete i na ovom natjecanju dati sve od sebe kako bi na najbolji mogući način prezentirali Hrvatsku. Želim vam ponajprije da ostanete zdravi i na putovanjima i tijekom nastupa na Igrama, a onda i da se dobro zabavite, a ako bude i koja medalja, nećemo se ljutiti - rekao je Družak.

Uslijed spriječenosti poslovnim obvezama, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić nije mogao nazočiti ovom događaju, pa se u njegovo ime i u ime Vijeća HOO-a nazočnima obratio član Vijeća Antonio Zujić.

- I ovom prilikom imamo brojnu mediteransku delegaciju, a među 111 sportaša su i mnogi olimpijci te drugi trofejni predstavnici koji su na neki način i jamstvo hrvatske uspješnosti na ovim Igrama. Naravno, veseli nas da su članovi naše delegacije i mladi sportaši i sportašice kojima će nastup u Tarantu biti i prilika za potvrdu sportske kvalitete, ali i prilika za skupljanje dragocjenog iskustva. Svima želim najprije dobro zdravlje, potom i nastupe koji će biti na razini osobnog zadovoljstva, a vjerujem da u tako postavljenoj ambiciji, ni medalje neće izostati - naveo je Zujić.

Za logističke pripreme za Mediteranske igre zadužena je bila Stručna služba HOO-a kojoj je na čelu vršitelj dužnosti glavnog tajnika HOO-a Mihael Trkulja.

Foto: Hrvatski olimpijski odbor

- Ovo je deveti nastup Hrvatske na mediteranskim igrama od državne samostalnosti i dosad smo bili vrlo uspješni. Vjerujem da će se tradicija uspješnosti nastaviti i da će nas naši predstavnici u 22 sporta razveseliti novim medaljama za Hrvatsku - optimistično je rekao Trkulja.

Od hrvatskih medaljaških uzdanica za aktualne Mediteranske igre, poruku je uputio brončani hrvački olimpijac iz Tokija Ivan Huklek.

- Imali smo dobre pripreme i vjerujem da će na ovim Igrama svatko u svom sportu dati ono najbolje od sebe. Zaželio bih svima puno sreće, zdravlja i uspjeha i, naravno, da se Hrvatska vrati sa što više medalja. Zlatne bi bile najljepše, ali svaka je dobrodošla. Zahvaljujem i Hrvatskom olimpijskom odboru te Ministarstvu turizma i sporta na podršci koju pružaju nama, sportašima, tijekom naših karijera - poručio je hrvač Huklek.