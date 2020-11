Hrvati rasturaju! Nakon sjajne Zrinke, Zubčić slavio u slalomu

Fantastičan Filip Zubčić (27), u četvrtak je u slalomu FIS utrke nacionalnog prvenstva uzeo prvo mjesto i to sa 25 stotinki boljim vremenom od domaćeg skijaša Noela Von Gruenigena

<p>Najbolji hrvatski skijaš <strong>Filip Zubčić </strong>(27), koji u veleslalomu spada u svjetski vrh, pobijedio je u četvrtak u slalomu u FIS utrci nacionalnog prvenstva u švicarskom skijalištu Diavolezza sa 25 stotinki boljim vremenom od domaćeg natjecatelja <strong>Noela Von Gruenigena.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zubčić nakon Söldena</strong></p><p>Zubčić je u prvoj vožnji imao drugo vrijeme, bio je 11 stotinki sporiji od Švicarca Matthiasa Itena. No, domaći skijaš nije završio drugi lauf, dok su Zubčić i Von Gruenigen bili najbrži u drugoj vožnji što je Zubčiću bilo dovoljno da slavi u slalomu, svojoj slabijoj disciplini. </p><p>U talijanskoj Soldi skijaši su također vozili FIS utrku slaloma, a 21-godišnji <strong>Samuel Kolega</strong> bio je sedmi, zaostavši sekundu i 60 stotinki za Španjolcem Joaquimom Salarichem, koji je bio najbrži. Na istoj utrci drugi hrvatski predstavnik <strong>Tvrtko Ljutić</strong> bio je 21. </p><p>Talentirana hrvatska skijašica 16-godišnja Zrinka Ljutić ostvarila je još jedan dobar rezultat u FIS utrci slaloma u Soldi. Ponovno je imala visoki startni broj i opet je u drugoj vožnji ostvarila najbolje vrijeme, kao i dan ranije kada je na kraju osvojila četvrto mjesto. </p><p>U četvrtak je Zrinka Ljutić imala startni broj 87, a prvu vožnju slaloma završila je na 15. mjestu. No, najbolje vrijeme u drugom laufu na kraju ju je poguralo do devete pozicije. Za pobjednicom, Talijankom Carlottom Saracco, na kraju je zaostala 86 stotinki. (tt)</p>