Hrvati su ih učili igrati nogomet, a na golu je 'Srbin iz Dalmacije'

Izbornik kanadske hokejaške momčadi, kažu, najteže je izborničko mjesto na svijetu. Od 345,481 hokejaša, koliko ih je trenutačno registrirano, morate izabrati 26. Kod svakog, ali baš kod svakog, morate objasniti zašto i zbog čega on, a ne netko drugi. A razlike su minimalne. Izbornik nogometne momčadi nema toliko muke, no nogomet je postao toliko popularan da bi u budućnosti mogao biti dostići hokej. A sad će Kanađani igrati u skupini na Svjetskom prvenstvu u skupini F protiv Belgije, Maroka i -Hrvatske.

Priča o nogometu u Kanadi neizbježno je povezana s Hrvatima koji su krenuli u iseljeništvo. Osnivali su klubove u svim gradovima gdje su se doseljavali, a jedan je ispisao i povijest kanadskog nogometa - Croatia Toronto. Junak te momčadi bio je Osječanin Ivica Grnja.

- Najviše mi je žao što priznanja, fotografije i novinske izreske nisam donio natrag kući u Osijek, bilo je to u doba Jugoslavije presumnjivo, da me ne proglase narodnim neprijateljem. A kad smo bili u Portugalu s juniorskom hrvatskom reprezentacijom rado me primio Eusebio i došao među naše mlade hrvatske nogometaše i rukovao se sa svakim - rekao je Grnja.

Njegov je put bio osebujan, no čist kao suza. Ivica Grnja, rodom iz Darde, 73-godišnjak, nekad izvrstan nogometaš, poslije sjajan trener i pedagog.

- Učili smo Eusebija ga pjevati hrvatske pjesme, dobro je Eusebio pjevao – Vilu Velebita”! Eusebio je došao u hrvatski klub sa željom da igra redovito, a bio je plaćen manje od ostalih igrača, dobivao je tisuću kanadskih dolara po utakmici. Bio je krasan čovjek, tople duše i mirnog karaktera - sjeća se Grnja.

Uostalom, Kanada je dosad samo jednom bila na SP-u, bilo je to 1986. u Meksiku, a i tad je prste imao Hrvat, napadač Branko Šegota, rođen u Rijeci. Na SP-ima nisu nikad zabili gol. No danas u momčadi imaju dvije ogromne zvijezde, koje bi, vrlo vjerojatno, bile u prvih 11 bilo koje svjetske momčadi - Davies iz Bayerna, koji vrijedi 70 milijuna eura i Jonathan David iz Lillea, čija se vrijednost procjenjuje na 50 milijuna eura.

Vrlo su mlada momčad, praktički jedini koji prelazi 30 godina je golman Milan Borjan, koji ima velikih problema s geografijom. Inače, golman Crvene zvezde, pa u pokušaju da se približi Delijama, u stanju je izgovoriti sve i svašta. Tako je na pitanje kako se osjeća kao čovjek koji je rođen u Hrvatskoj, brani za prvaka Srbije, a igra za Kanadu, odgovorio:

- Ja nisam rođen u Hrvatskoj, rođen sam u srpskoj Dalmaciji. U Kninu, a to je srpska krajina. Znam tko sam i odakle dolazim! Knin je uvijek bio zvezdaški grad, a ova pobjeda (nad Kölnom) bio je za cijelu srpsku Dalmaciju - govori tako Borjan, što su političke provokacije za koje Fifa nema previše razumijevanja.

Srećom po njega, te izjave nisu došle dalje od Hrvatske i Srbije, pa za sada nema straha o mogućoj suspenziji. Posebno je "nabrijan"na Hrvate, pa je tako posebno slavio kad je hrvatski reprezentativac protiv Zvezde, Karlo Bartolec, promašio penal, a pobjede slave uz, tako kažu, četničke pjesme. Suprugu Snježanu zovu srpskom Wandom Icardi jer je glavna u kući i ima veliki utjecaj na Milanovu karijeru. Kad je u Beogradu osvanuo grafit Borjana uz tekst "Žena mi je ku..", Snježana se odmah oglasila na Instagramu.

- Morat ću od ovog stresa poslije derbija u neki ozbiljan šoping, privatnim zrakoplovom, naravno.

A nadamo se kako će morati u šoping i nakon utakmice protiv Hrvatske koja je na rasporedu u nedjelju, 27. studenoga.

Najčitaniji članci