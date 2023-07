Hrvati su joj nekad pjevali 'slatka mala Marijana', a pet godina kasnije izgleda ovako

'U trans' je bacila hrvatske navijače u finalu Davis Cupa, koji su joj te 2018. posvetili stihove Dubrovačkih trubadura, međutim, srpska teniska sutkinja Marijana Veljović prije pet godina izgledala je ipak ponešto drugačije.

Sudila je četvrtfinale Wimbledona između Jannika Sinnera i Rusa Romana Safiullina, a teniski obožavatelji nisu je mogli prepoznati.

Foto: PROFIMEDIA

Foto: PROFIMEDIA

Marijana je sjajna u svom poslu, vlasnica je zlatnog bedža koji joj omogućuje suđenje na najvećim turnirima, a kad se na to doda pojava, Kragujevčanka je i - najpoznatija teniska sutkinja na planeti.

Srpski mediji opisuju je kao dobru i mirnu osobu, ali kada sudi, kod nje nema provlačenja. Na Australian Openu je očitala bukvicu velikom Rogeru Federeru koji je cijelo vrijeme nešto gunđao i psovao.

Austalski mediji bili su očarani njezinom ljepotom, prozvali su je srpskom Jennifer Lopez, ali i svjesni da rijetko tko može tako nametnuti autoritet nad velikim Federerom.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija

Marijana je kao klinka htjela postati tenisačica i zaigrati na Wimbledonu. No do njega je došla u drugoj ulozi. Tenis nije mogla igrati zbog nedostatka financijskih sredstava, a dok je bila studentica prve godine ekonomije, odlučila se okušati kao sutkinja. Na kraju joj je to postao posao, a ispunila je i želju došavši do Wimbledona gdje je sudila i finale.

Genie Bouchard joj je rekla da je prelijepa, Diego Schwartzman je pokušao flertati s njom, barem su to tako shvatili tamošnji mediji, a Boris Becker ju je opisao nedoličnim komentarom te su ga mnogi prozvali seksistom.

Hrvatskim navijačima je, pak, posebno draga. Sudila je finale Davis Cupa 2018. godine protiv Francuske, a Hrvatima se toliko svidjela da su i zapjevali njoj u čast pjesmu 'Oj Marijana, slatka mala Marijana'.

Foto: PIXSELL/REUTERS, Facebook

- Bilo je to jako lijepo. Oduševili su me hrvatski navijači, bila je to lijepa i simpatična gesta. Hrvati su očito bili sretni pa su morali zapjevati jer su uzeli naslov - dodala je Marijana za RTS pa dodala:

- Mi i Hrvati smo u esenciji jako bliski. Nije bilo nikakvih nacionalističkih problema. Generalno nema tih problema kada je u pitanju sport.