No, nije mu ni tu bio kraj! Odmah u nastavku utakmice nastavio je trpati! Nije 2-0 dovoljno, bolje biti siguran... U 48. minuti dobio je loptu na lijevoj strani, tu je bio sam, u\u0161ao je u \u0161esnaesterac i briljantnim driblingom izbacio svog \u010duvara... I matirao za 3-0!

Tek par minuta poslije zabio je i \u010detvrti gol kada je bio precizan iz penala za kona\u010dnih 4-0.

Tim je golom postao prvi igra\u010d u povijesti Hoffenheima koji je zabio \u010detiri gola u jednoj utakmici! Isto tako, postao je i prvi igra\u010d u povijesti Bundeslige koji je zabio \u010detiri gola Borussiju u Dortmundu! A ve\u0107 je neko vrijeme najbolji strijelac u povijesti kluba...

Igra\u010di Borussije su bili nemo\u0107ni, Krama se i\u017eivljavao nad njima, pa ga je na koncu trener Hoffenheima izvadio u 70. minuti.

Sjajan je to zavr\u0161etak sezone za hrvatskog reprezentativca koji je tako u posljednje dvije utakmice zabio pet golova, ali unato\u010d tome, ove sezone nije uspio pokazati sve \u0161to zna. Kroz ve\u0107i dio sezone mu\u010dio se s ozljedama, u Bundesligi je na kraju skupio samo 19 nastupa, ali i bez obzira na to utrpao je nevjerojatnih 12 golova!

Zabio je i Ante Budimir u porazu svoje Mallorce od Athletic Bilbaa 3-1. Budimir je u\u0161ao u igru nakon poluvremena, a u 70. minuti je zabio iz penala.

POGLEDAJTE \u0160TO JE ANDREJ KRAMARI\u0106 ODGOVORIO NA NA\u0160A 24 PITANJA:\u00a0

Kramarić je nestvaran! Četiri gola Borussiji u tek 43 minute...

Prvi gol zabio je u osmoj minuti, a taj je bio prava ljepotica! S nekih 18 metara poslao je projektil, a golman je bio nemoćan. Potom je imao lak posao u 30. minuti, a zabijao je još u 48. i 50.

