Hrvati u borbi za Europsku ligu: Gdje gledati Dinamo i Rijeku?

Rijeka i Dinamo danas brane hrvatsku čast u Europskoj ligi. Od pet klubova ostala su samo dva, a večeras ćemo saznati tko će u grupnu fazu. Rijeka igra kod Kopenhagena, a Dinamo kod kuće dočekuje Floru...

<p>Hoće li se <strong>Dinamo</strong> po šesti put plasirati u skupine Europske lige, može li pak <strong>Rijeka</strong> do četvrtog plasmana? Saznat ćemo danas navečer. Riječani i 'modri' brane hrvatsku čast u play-offu Europske lige. Od pet naših klubova preostala su samo dva, a osim što se bore za sebe i svoju dobit, bore se i za hrvatski koeficijent. </p><p>U play-offu se igra samo jedna utakmica, a Riječani imaju puno teži zadatak. Trupe Simona Rožmana gostuju kod nezgodnog Kopenhagena.</p><p>Naravno, Danci su europski rutineri, više nego dvostruko skuplji i veliki favoriti. Ali: igra se jedna utakmica. Za Rijeku, za 3.5 milijuna blagodatnih eura u klupski budžet.</p><p>U jednoj je utakmici sve moguće. Kopenhagen nije Liverpool, Rijeka u Dansku ide s bijelim dresovima, a ne sa bijelom zastavom. No svima je jasno da su Danci ogromni favoriti. Koeficijent na njihovu pobjedu je 1.66, a na riječku 4,75.</p><p>- Oni ne bježe od uloge favorita, a ni mi im to ne poričemo. Igra se kod njih, ali bez gledatelja i samo jedna utakmica. Njima će vjerojatno će im biti lakše jer igraju na svom stadionu, a nama to što idemo u goste ne stvara neki pritisak. U prvenstvu im ne ide najbolje, ali su u Europi dobri. Sigurno će biti teška utakmica. Kopenhagen je momčad koja stalno igra Europu, i prošle sezone su daleko dogurali. Neće nam biti lako, ali vjerujem da smo spremni za sutra - rekao je najbolji igrač Rijeke, kapetan <strong>Franko Andrijašević</strong>.</p><h2>Riječani po čudo</h2><p>Šef <strong>Simon Rožman</strong> iz špila neće moći izvlačiti neke druge adute, ozlijeđene <b>Halilovića, Arsenića, Yatekea</b>... Rijeka će na Parken Stadionu koji se klanjao braći <strong>Laudrup, Prebenu Elkjaeru Larsenu</strong> i <strong>Peteru Schmeichelu</strong>, a danas obožava <strong>Christiana Eriksena</strong>, odigrati svoju 82. utakmicu pod Uefinim okriljem.</p><p>Za Dance igraju naši, branič <strong>Karlo Bartolec i </strong>veznjak <strong>Robert Mudražija</strong>. Prošle sezone u Europskoj bili su fantastični, otišli do četvrtfinala pa ispali od Manchester Uniteda i to: jedva, 0-1 nakon produžetaka.</p><p>Utakmica u glavnom gradu Danske počinje u 20 sati, a prijenos možete pratiti na Areni Sport 2.</p><p>Sat vremena ranije na maksimirski travnjak istrčat će nogometaši Dinama i Flore iz Tallinna. Tu previše dileme nema. Svima je jasno tko je favorit. Estoncima je play-off Europske lige najveći uspjeh u europskim natjecanjima, a 'modri' će tražiti utjehu u Europskoj ligi nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu prvaka.</p><p>- Ono što smo propustili je iza nas. Momčad je svjesna, i to ne treba kriti, da je Dinamo apsolutni favorit, ali da moramo respektirati protivnika. Vidjeli ste protiv Ferencvaroša što se sve može dogoditi. Radi se o protivniku koji je dominantan u svojoj ligi i koji igra ofenzivan nogomet. No, ovo je drugi nivo i očekujem da će drukčije igrati. Taktički su dobro obučeni, dobri su u prekidima i na to moramo obratiti pažnju - rekao je maksimalno koncentrirani i ozbiljni trener Dinama Zoran Mamić iako je svima jasno da je njegova momčad ogroman favorit. Neće računati jedino na Marka Leškovića, a koeficijent na 'modre' je 1,06. Ako se pak usudite odigrati na Floru, koeficijent se penje do čak 19.</p><p>Dinamo je protiv Flore igrao dvije utakmice. Bilo je to pretkolo kupa UEFA, a modri su slavili s dva puta po 1-0. Na Maksimiru je zabio Tomislav <strong>Gondžić</strong>, dok je u Estoniji u svoju mrežu loptu poslao Allas Teet. Trener Dinama tada je bio Ilija Lončarević, a igrali su današnji trener druge momčadi Goce Sedloski, Tomislav Butina, Mihael Mikić, Niko Kranjčar...</p><p>Dinamo je pet puta igrao u skupinama Europske lige, a samo je jednom prošao grupnu fazu. Bilo je to prije dvije godine pod Nenadom Bjelicom, a ove godine imaju sličnu priliku. Utakmica počinje u 19 sati, a prijenos je na Areni Sport 1.</p><h2>Po bolji koeficijent</h2><p>Osim što će se Dinamo i Rijeka boriti za vlastitu dobit, borit će se i za hrvatski koeficijent. Hrvatski nogomet ove je sezone imao čak pet klubova u Europi. Sličan scenarij neće se tako brzo ponoviti. Jednostavno, hrvatski klubovi svojim su rezultatima uništili nacionalni koeficijent, u osam nastupa Dinamo, Lokomotiva, Rijeka, Osijek i Hajduk imaju tek dvije pobjede (Hajduk kod Renove i Rijeka protiv Kolosa), Uefa u zbrajanju koeficijenta Dinamov prolaz na jedanaesterce protiv Cluja vodi kao remi, a svi su zajedno skupili pet čistih poraza. Dinamo od Ferencvarosa, Lokomotiva od Rapida i Malmöa, Osijek od Basela i Hajduk od Galatasaraya.</p><p>Da bismo imali dva kluba u pretkolu Lige prvaka i gotovo pola lige u Europi, hrvatski su klubovi u pet godina morali natući bodova da budemo na 15. mjestu u Europi. No, već na kraju prošle sezone, unatoč Dinamovim uspjesima u Ligi prvaka, Hrvatska je ljosnula na 20. mjesto (da, čak i iza Srbije...), a to znači da iduće sezone hrvatski prvak ide u prvo pretkolo Lige prvaka, a u Europsku ligu - ne ide nitko!</p><p>Reforma eurokupova, koja kreće idućega ljeta, znači uvođenje trećeg natjecanja, Konferencijske lige, a u Europskoj ligi igrat će samo 20 klubova. Hrvatski će osvajač Kupa, doprvak i treći krenuti od drugog pretkola Konferencijske lige.</p><p>Hrvatska je u ovom trenutku tek 44. u Europi po učinku klubova. Naravno, svi su patuljci dosad već ostali bez ijednog predstavnika i Hrvatska će se penjati na listi. Ali nažalost ne previsoko. Jer sve što Dinamo i Rijeka do kraja sezone osvoje, dijeli se s pet, koliko je klubova HNL dao u eurokupovima.</p><p>Sad i tko zna kad će opet...</p><p> </p>