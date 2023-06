Hrvati umalo iznenadili svjetske prvake: Krčmar i Grbavac dobro namučili Australce i časno ispali

Nakon što su pobijedili Tajland i favoriziranu Irsku u skupini, hrvatski pikadisti Boris Krčmar i Romeo Grbavac nisu imali sreće u ždrijebu pa su u osmini finala završili u paru sa svjetskim prvacima Australcima. Na pauzu su otišli s 4-3, ali su Damon Heta i Simon Whitlock podigli razinu igre u nastavku i na kraju slavili s 8-6.

Prema kladionicama su veliki favoriti bili 'Down Under' predstavnici na čiju je pobjedu koeficijent bio 1.15, dok je na pobjedu Hrvata kvota bila 6.00. Ali nisu uplašeno ušli Krčmar i Grbavac u meč, već su pred dosta hrvatskih navijača u Frankfurtu 'skupo prodali kožu'. Podsjetimo, naš je Boris 55. na svijetu, dok Romeo nije član najjače svjetske pikado organizacije. A s druge su im strane stajali Heta u odličnoj formi i na 13. poziciji u svijetu, dok je njegov partner nadimka 'čarobnjak' 40. na svijetu.

Prvo su bacanje imali hrvatski reprezentativci i s osvojenim legom krenuli u osminu finala, ali su prvi izgubili svoje bacanje za 2-1 Australaca. No, uspjeli su do odmora preokrenuti i poveli 4-3. No, uspjeli su se primiriti Australci i u nastavak krenuti odlično te uz nekoliko izlaza kombinacijama s tri strelice uspjeli napraviti razliku. Bilo kako bilo, treba čestitati hrvatskim predstavnicima koji su se nakon 2013. vratili na reprezentativno Svjetsko prvenstvo i odlično predstavljali našu zemlju. Osim toga, Krčmar i Grbavac su dobrom predstavom osvojili 9.000 funti što je oko 5250 eura po osobi.

