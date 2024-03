Hrvatica na čelu povjerenstva za suđenje u HNL-u: Bolje je da dođu stranci i pokažu suđenje

Prošlog tjedna HNL je pogodila jedna od najtežih afera u povijesti. U javnost su iscurile audiosnimke komunikacije između VAR sobe i suce i to s nekoliko utakmica. Javnost, navijači i klubovi nisu baš zadovoljni suđenjem, a kako bi se poboljšali u tome segmentu, HNS je povukao niz poteza. Jedan od onih je da će derbije Hajduka, Rijeke i Dinama suditi elitni suci iz Lige prvaka, a osnovano je i stručno povjerenstvo koje će analizirati kvalitetu suđenja u HNL-u, komunikaciju među sucima i potencijalno kršenje VAR protokola.

U povjerenstvo su imenovani predsjednica Lada Rojc te dva člana: Miro Grgić i, na preporuku Uefe, Slovenac Darko Čeferin. Predsjednica povjerenstva je dugogodišnj sudačka instruktorica Fife za ženski i muški nogomet koja već godinama radi pod palicom legendarnog suca Pierluigija Colline i upoznata je s VAR-om do najsitnijeg detalja. Za Novu TV dala je intervju u kojem je otkrila detalje svog novog posla.

- Povjerenstvo je vrlo mlado, oformljeno u ponedjeljak, imamo tri člana. Oformljeni smo sa zadatkom da analiziramo sve sporne VAR klipove od početka sezone i u nastavka prvenstva, da podnesemo izvještaj Izvršnom odboru i damo svoje mišljenje. Naš je zadatak da još malo dodatno analiziramo, malo približimo navijačima VAR kao sustav - rekla je Rojc.

Kako poboljšati suđenje u Hrvatskoj i vratiti povjerenje navijača?

- VAR još uvijek doživljavam u nekom pionirskom razdoblju, to je jako kompleksno, poboljšati se može vježbom, edukacijom, komunikacijom. Komunikacija je krucijalna u VAR-u, on se bazira na razgovoru između sudaca na terenu i u VAR sobi. On je donesen kao padobran sucima, ali suci na terenu moraju se i dalje ponašati kao da VAR ne postoji. Sve počinje sa sudačkom odlukom na terenu i završava sa njom. To je super alat, ali opet ovisi o ljudima koliko su educirani, spremni, mirni.

Kako bi završnica prvenstva prošla bez prosvjeda i bure u javnosti, HNS je odlučio angažirati strane suce za derbije.

- Hrvatski suci imaju kvalitetu da sude derbije u Hrvatskoj. Oni posjeduju kvalitetu koju trebaju imati, ali ovom trenutku je možda bolje da nam dođu iz inozemstva i pokažu suđenje - završila je Lada Rojc.