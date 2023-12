Hrvatice osigurale drugi krug! 'Mi svakoga možemo pobijediti, ali isto i od svakoga izgubiti...'

Kiks protiv Senegala malo je poremetio hrvatske rukometašice. Nitko nije očekivao da će rukometašice s afričkog kontinenta pružiti takav otpor, a kamoli uzeti bod. No, bio je to loš dan kojeg su 'kraljice šoka' morale što prije zaboraviti. I protiv Kine su pokazale da je to iza njih.

Pokretanje videa ... hrvatska ženska rukometna reprezentacija dolazak | Video: hrvatski rukometni savez

Hrvatska je razbila Kinu 39-13 u drugom kolu SP-a i tako osigurala drugi krug. U posljednjem kolu igrat ćemo protiv domaćina Švedske za prvo mjesto u skupini.

'Nikada nismo imale ovakvu širinu u momčadi'

- Hvala na čestitkama, očekivana pobjeda, sve drugo bi bilo iznenađenje. Prva pobjeda na SP-u, malo smo popraviti dojam, idemo dalje. Na prošloj i na ovoj utakmici su igrale sve igračice. Ovdje je bilo puno kvalitetniji pristup, protivnice su bile skromnije kvalitete u odnosu na Senegal. Mogu biti zadovoljan angažmanom svih igračica i učinkom - rekao je izbornik Ivica Obrvan.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tea Pijević opet je briljirala na golu. Imala je devet obrana.

- Nije da smo neozbiljno shvatile Senegal, ali nije bio naš dan. Ja uvijek govorim da smo mi reprezentacija koja može pobijediti svakoga, ali i izgubiti od svakoga. Bio je veliki ulog protiv Kine, odigrali smo kako mi znamo. Dobra obra,a dosta trčanja i nadam se da idemo samo prema bolje - rekla je Pijević pa nastavila:

Foto: Jozo Čabraja/kolektiff

- Bile smo spremne i prvu utakmicu, ali ništa nije polazilo za rukom, sada je. To je sport. Nismo roboti, greške se događaju. Šteta za prvu utakmicu, ali dok je sve u našim rukama, nećemo žaliti.

Dojmove poslije utakmice podijelila je i uvijek nasmijana Valentina Blažević. Utrpala je pet golova Kineskinjama.

- Drago nam je što se možemo smijati i veseliti nakon ove utakmice. Drago nam je što smo pobijedili, igrali smo lijepo i dobro. Prva utakmica nije bila kako smo zamišljale, ali sad smo popravile sve ono što je bilo loše sa Senegalom. Nikad nismo imali ovakvu širinu. Svatko tko uđe može dati doprinos i svaka svaku može zamijeniti.