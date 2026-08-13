Hrvatice ostale bez finala Eura, kontroverza na utrci od 800 m

Hrvatske atletičarke Nina Vuković i Veronika Drljačić nisu se uspjele plasirati u finale Europskog prvenstva u Birminghamu, Vuković na 800 metara, a Drljačić na 400 metara.

Foto: ADAM VAUGHAN

Vuković (24) je u svojoj polufinalnoj utrci zauzela sedmo mjesto s vremenom 1:59.10 minuta što je za 72 stotinke slabije od rezultata kojega je trčala prije dva dana u kalifikacijama. Ona je bila svrstana u skupinu s olimpijskom pobjednicom i domaćom miljenicom Keely Hodgkinson te Nizozemkom Femke Broeders-Bol, koja je ove sezone prešla sa 400m prepone na 800m, koje su opravdale uloge favorita i zauzele prva dva mjesta u skupini. Naša se predstavnica više od 600 metara držala odmah iza dviju favoritkinja, ali u završnici nije imala snage za ubrzanje te je pala na sedmo mjesto.

Hodgkinson je pobijedila sa 1:57.38, što je i najbolji rezultat polufinala, Broeders-Bol je ciljem prošla kao druga sa 1:57.46, izravno u finale plasirala se i treća Talijanka Eloisa Coiro sa 1:57.74, a kako je ova skupina bila daleko brža od druge polufinalne utrke, po vremenu su ulazak u finale izborile i Švicarka Valentina Rosamilia sa 1:58.16 te Francuskinja Clara Liberman sa 1:58.19.

Mnogo više kontroverze donijela je prva polufinalna utrka tijekom koje je u završnom zavoju pala velika favoritkinja Audrey Werro. Ona je ostala ležati oko pola minute prije no što se pridigla i ušla u cilj kao zadnja, ali kasnije je procijenjeno kako je do pada došlo nakon slučajnog kontakta s Francuskinjom Anais Bourgoin, pa je i Wero uvrštena u finale. Bourgoin nije diskvalificirana te će i ona trčati u finalu jer je zauzela drugo mjesto u skupini, a u finalu će ukupno biti 10 trkačica jer je u spomenutom incidentu pala i Litvanka Gabija Galvydyte te je i ona naknadno uvrštena u finale.

Drljačić (24) je u svojoj polufinalnoj skupini zauzela sedmo mjesto s najboljim ovosezonskim rezultatom 51.61 sekundi. Time je za 29 stotinki popravila rezultat s kojim je došla u Birmingham iako je ostala 39 stotinki iza svog osobnog rekorda. Ukupno joj je to donijelo 19. mjesto u Europi, dok je za finale trebalo trčati najmanje 50.33. Najbrža u polufinalu bila je Poljakinja Natalia Bukowiecka sa 49.57.

Zagreb: 76. Boris Hanžeković memorijal, utrka 400 metara za žene | Foto: Igor Soban/PIXSELL

U četvrtak su u kvalifikacijama nastupila i dvojica hrvatskih trkača, Karlo Marciuš (26) na 200 metara te Bruno Belčić (25) na 3000 metara sa zaprekama.

Marciuš je trčao 21.24 sekunde što je za 17 stotinki sporije od njegovog najboljeg ovosezonskog rezultata, odnosno 67 stotinki sporije od njegova osobnog rekorda te je zauzeo ukupno 21. mjesto u konkurenciji 24 natjecatelja, a prolazak u polufinale izborilo je najbržih 13. Za Turčinom Denizom Kaanom Kartalom, zadnjim koji je prošao dalje, Marciuš je zaostao 22 stotinke.

Belčić je u Birmingham stigao s prijavljenim rezultatom 8:34.33 minuta, ali je na EP trčao mnogo slabijih 9:00.90 te je zauzeo zadnje, 16. mjesto u svojoj skupini, odnosno ukupno 32. mjesto. Belčić se držao u skupini tijekom prva dva kilometra utrke, ali onda je bio među prvima koji je izgubio kontakt s vodećima.