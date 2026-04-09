Sport

JANA KOŠČAK

Hrvatska atletičarka postat će vojnikinja! 'Htjela sam nešto što će me definirati izvan staze...'

Hrvatska atletičarka postat će vojnikinja! 'Htjela sam nešto što će me definirati izvan staze...'
Zagreb: 74. Boris Hanžeković memorijal, skok u dalj, žene | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

San mi je na Olimpijskim igrama u Brisbaneu uzeti medalju, priča nam Jana Koščak, koja je vrhunska sportašica, uskoro će postati vojnikinja, a odnedavno i studira

Godinama smo navijali i strepili uz Blanku Vlašić i Sandru Elkasević, koje su dominirale u svojim disciplinama i punile vitrine medaljama. Vapimo za novim atletskim blagom koje će preuzeti njihov primat u atletskom svijetu, a jedan dijamant brusi se i kuje u Varaždinu.

Jana Koščak (19) čudo je od djeteta. Da, to je ona djevojka koja kad god pobijedi, obavezno sruši i neki rekord. U mlađim kategorijama mnoge je oborila, osvojila europsko i svjetsko zlato u sedmoboju, a sada želi ostaviti trag i u seniorskoj konkurenciji.

. Moja sestra prva se bavila atletikom pa sam i ja odlučila početi kada mi je bilo šest godina. Ispostavilo se da je to moj životni put - priča nam Jana.

Prve velike uspjehe ostvarila je na Erste Plavoj ligi, najvećem dječjem atletskom natjecanju u Hrvatskoj.

- To je veliko natjecanje koje se održava u 12 hrvatskih gradova. Bilo je to moje prvo veliko atletsko natjecanje, bilo mi je sjajno i zato sam odlučila ostati u atletici.

Zagreb: Zagreb Meeting, natjecanje u skoku u vis za žene
Zagreb: Zagreb Meeting, natjecanje u skoku u vis za žene | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Blanka Vlašić njezin je uzor, a imaju zajedničko to što su im treneri očevi. S ocem Patrikom ima posebnu vezu.

- Prije sam imala drugog trenera i, iskreno, bilo je dobro, ali ovako mi je draže trenirati. Tata me najbolje poznaje. Baš sjajno surađujemo.

Jana je nedavno upisala i studij na Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

- Jako teško usklađujem sve. Potrudim se rasporediti vrijeme da stignem učiti i odraditi treninge. Želja mi je jednog dana postati trenerica i biti dobra u tome kao moj otac.

Zagreb: Jana Koščak oborila je svjetski rekord u petoboju
Zagreb: Jana Koščak oborila je svjetski rekord u petoboju | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Životni san joj je...

- Nastupiti na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028., pa u Brisbaneu četiri godine kasnije pokušati osvojiti medalju.

Ako ostvari svoj san, u kojoj vitrini će završiti ta medalja?

- Na polici u sobi držim sve nagrade, ali sve je prašnjavo, moram to pobrisati. Nije u dobrom stanju, a znam koliko sam se morala pomučiti za to. Morat ću se pobrinuti za to.

Zagreb: 74. Boris Hanžeković memorijal, skok u dalj, žene
Zagreb: 74. Boris Hanžeković memorijal, skok u dalj, žene | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jana nije samo sportašica i studentica. Odnedavno je i vojnikinja.

- To nije došlo preko noći, razmišljala sam o tome jer sam htjela nešto što će me definirati izvan atletske staze. Većina me ljudi zna kao atletičarku, a sad će me znati i kao vojnikinju. Fora je što ću sada i na ovaj način predstavljati Hrvatsku - nosit ću grb na uniformi i na dresu.

Za kraj je poručila:

- Pozivam sve na bavljenje sportom. Puno je više od fizičke aktivnosti; donosi nam prijateljstva i iskustva za cijeli život. Tako nešto možete doživjeti u Erste Plavoj ligi. Pozivam vas da dođete i prijavite se. Natjecanje je besplatno i održava se u 12 gradova. Bitno je sudjelovati, zabaviti se i nešto novo naučiti.

Komentari 2
