Hrvatska atletičarka postat će vojnikinja! 'Htjela sam nešto što će me definirati izvan staze...'

Godinama smo navijali i strepili uz Blanku Vlašić i Sandru Elkasević, koje su dominirale u svojim disciplinama i punile vitrine medaljama. Vapimo za novim atletskim blagom koje će preuzeti njihov primat u atletskom svijetu, a jedan dijamant brusi se i kuje u Varaždinu.

Jana Koščak (19) čudo je od djeteta. Da, to je ona djevojka koja kad god pobijedi, obavezno sruši i neki rekord. U mlađim kategorijama mnoge je oborila, osvojila europsko i svjetsko zlato u sedmoboju, a sada želi ostaviti trag i u seniorskoj konkurenciji.

. Moja sestra prva se bavila atletikom pa sam i ja odlučila početi kada mi je bilo šest godina. Ispostavilo se da je to moj životni put - priča nam Jana.

Prve velike uspjehe ostvarila je na Erste Plavoj ligi, najvećem dječjem atletskom natjecanju u Hrvatskoj.

- To je veliko natjecanje koje se održava u 12 hrvatskih gradova. Bilo je to moje prvo veliko atletsko natjecanje, bilo mi je sjajno i zato sam odlučila ostati u atletici.

Blanka Vlašić njezin je uzor, a imaju zajedničko to što su im treneri očevi. S ocem Patrikom ima posebnu vezu.

- Prije sam imala drugog trenera i, iskreno, bilo je dobro, ali ovako mi je draže trenirati. Tata me najbolje poznaje. Baš sjajno surađujemo.

Jana je nedavno upisala i studij na Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

- Jako teško usklađujem sve. Potrudim se rasporediti vrijeme da stignem učiti i odraditi treninge. Želja mi je jednog dana postati trenerica i biti dobra u tome kao moj otac.

Životni san joj je...

- Nastupiti na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028., pa u Brisbaneu četiri godine kasnije pokušati osvojiti medalju.

Ako ostvari svoj san, u kojoj vitrini će završiti ta medalja?

- Na polici u sobi držim sve nagrade, ali sve je prašnjavo, moram to pobrisati. Nije u dobrom stanju, a znam koliko sam se morala pomučiti za to. Morat ću se pobrinuti za to.

Jana nije samo sportašica i studentica. Odnedavno je i vojnikinja.

- To nije došlo preko noći, razmišljala sam o tome jer sam htjela nešto što će me definirati izvan atletske staze. Većina me ljudi zna kao atletičarku, a sad će me znati i kao vojnikinju. Fora je što ću sada i na ovaj način predstavljati Hrvatsku - nosit ću grb na uniformi i na dresu.

Za kraj je poručila:

- Pozivam sve na bavljenje sportom. Puno je više od fizičke aktivnosti; donosi nam prijateljstva i iskustva za cijeli život. Tako nešto možete doživjeti u Erste Plavoj ligi. Pozivam vas da dođete i prijavite se. Natjecanje je besplatno i održava se u 12 gradova. Bitno je sudjelovati, zabaviti se i nešto novo naučiti.