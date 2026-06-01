PROBA NA RUJEVICI

Hrvatska - Belgija u Rijeci: Evo gdje gledati 'vatrene' u novom pripremnom susretu prije SP-a

Piše Jakov Drobnjak,
Hrvatska nogometna reprezentacija u punom je pogonu pred Svjetsko prvenstvo! Prijateljske utakmice, uključujući onu protiv Belgije, pripremaju ih za velike okršaje na Mundijalu

Još samo 10 dana do početka Svjetskog prvenstva! Najveće nogometno natjecanje je iza ugla, a hrvatska reprezentacija radi punom parom. Na pripreme u Rijeku stigli su svi pozvani igrači, uvježbavaju se akcije i sistemi kako bi sve bilo spremno za novi pohod na medalju. Naravno, sve treba isprobati protiv drugih reprezentacija pa će tako izabranici Zlatka Dalića prvu prijateljsku utakmicu odraditi protiv Belgije. Utakmica počinje u 18 sati na Rujevici, uz prijenos na Novoj TV.

Hrvatska je krajem ožujka i početkom travnja odradila mini turneju u SAD-u kako bi se pripremila na glavni zadatak. Protivnici us tada bili Kolumbija (pobjeda 2-1) te Brazil (poraz 3-1), a izbornik Dalić rekao je kako je atmosfera bila fantastična. Reprezentacija se upoznala s klimom i terenima te odigrala dvije jake utakmice. 

Sada je na red došla još jedna odlična utakmica protiv devete reprezentacije po Fifinoj ljestvici (Hrvatska je trenutačno 11.). Belgijance i dalje predvodi fenomenalni Kevin de Bruyne, a posebno će trebati obratiti pažnju na Jeremyja Dokua koji žari i pali zajedno s Gvardiolom i Kovačićem u Manchester Cityju. 

Nakon Belgije, Hrvatska će 7. lipnja odigrati zadnju prijateljsku utakmicu prije puta "preko bare" i to protiv Slovenije u Varaždinu. Za "vatrene" Svjetsko prvenstvo počinje 17. lipnja protiv Engleske, a u skupini ih još čekaju Panama i Gana.

