Hrvatska boksačica izgubila od Srpkinje u borbi za odlazak na OI pa ju nije htjela pozdraviti

Hrvatska boksačica Sara Beram nije uspjela ući u polufinale Europskih igara u Krakovu u kategoriji do 60 kilograma, a bio je to meč u kojem je pobjedom mogla osigurati plasman na Olimpijske igre. No, odlukom sudaca bolja je bila Natalija Šadrina, a naljutilo je tu našu predstavnicu.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Naime, Sara je na sudačkim karticama bila bolja u prvoj rundi, ali u drugoj je dobila dvije opomene te je srpska boksačica bila aktivnija. U trećoj rundi je Beram bila malo bolja, ali svih pet sudaca je na kraju odlučilo u korist Šadrine, a bez obzira i na dvije opomene, Sara bi izgubila 3-2 u rundama.

Vidno razočarana hrvatska boksačica odbila je suparnici čestitati na pobjedi nakon što joj je sudac podignuo ruku, a nije to napravila ni kad su prošle jedne kraj druge nakon što su čestitale suprotnim kutevima.