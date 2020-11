Hrvatska 'cajka' luda za Lukom: Pjevala bih mu što god poželi...

Hrvatska pjevačica Hana Mašić otkrila je za srpske medije kako voli boraviti u Beogradu te da joj je Luka Jović tiha patnja za kojim žali i danas. Svjesna je propuštene prilike...

<p>Atraktivna <strong>Hana Mašić</strong> (28) iz Zagreba, popularnost je stekla nakon nastupa u srpskom glazbenom showu 'Zvezde Granda' kada je oduševila žiri svojim glasom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako vježba Jovićev suigrač Vazquez</strong></p><p>Hana je nedavno snimila i novu pjesmu 'Mi smo u problemu', koju potpisuje regionalni producent Darko Dimitrov iz Makedonije.</p><p>Ne zna se ima li Hana problem s <strong>Lukom Jovićem</strong> (22), srpskim nogometnom reprezentativcem i napadačem Real Madrida, ali žali što nije bila upornija jer je očigledno propustila šansu.</p><p>- Svatko ima simpatiju, a moja je dugo bio nogometaš Luka Jović. On je meni presavršen muškarac u svakom pogledu - rekla je Hana i dodala:</p><p>- Ne stidim se priznati da mi je bio tiha patnja, nisu nam se sreli putevi, ali sigurna sam da bi to bila veza puna ludila i strasti, a pjevala bih mu što on poželi. On je ipak po drugi put postao otac i njemu i Sofiji želim sreću, tko mi je kriv što nisam bila upornija - priznala je Hana.</p><p>Luka i njegova zaručnica, inače popularna srpska manekenka, Sofija Milošević, nedavno su postali roditelji sina Alekseja.</p><p>Par je u početku tajio da su zajedno, a prošle godine su se zaručili na Capriju. Zbog nje je proljetos pobjegao iz karantene u Madridu i došao u Beograd. Zbog toga mu prijeti i <a href="https://www.24sata.hr/sport/joj-luka-srbinu-zbog-bijega-iz-karantene-pola-godine-zatvora-723765" target="_blank">šest mjeseci zatvora</a>.</p>