Hrvatska će na Poljudu imati šansu prekinuti nevjerojatan niz Španjolske! Evo o čemu se radi

Španjolska u utorak dolazi na Poljud s maksimalnim učinkom nakon prva tri kola Lige nacija. Momčad Luisa de la Fuentea pobijedila je sva tri suparnika, a posljednju pobjedu ostvarila je u subotu u Oviedu protiv Češke rezultatom 3-1. Lamine Yamal, Rodri i Mikel Merino bili su strijelci za španjolsku reprezentaciju; aktualni svjetski prvak sada je na 41 uzastopnom susretu bez poraza unutar regularnih 90 minuta susreta.

Posljednji poraz Španjolska je u regularnom vremenu pretrpjela u ožujku 2024., kada je u prijateljskoj utakmici izgubila od Kolumbije. Kada je riječ o natjecateljskim utakmicama, posljednji put bila je poražena još 2023. godine.

Tada ju je u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo svladala Škotska. U međuvremenu je španjolska reprezentacija osvojila Europsko prvenstvo i Svjetsko prvenstvo, a njezin aktualni niz neporaženosti nastavlja se i u ovogodišnjem izdanju Lige nacija.

Susret Hrvatske i Španjolske na rasporedu je u utorak od 20.45 sati na Poljudu u sklopu 4. kola Lige nacija.