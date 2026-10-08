Hrvatska će ponovno biti domaćin svjetske elite u reliju

Hrvatska će i 2027. godine biti domaćin svjetske reli elite. Svjetska automobilistička federacija (FIA) potvrdila je kalendar Svjetskog prvenstva u reliju (WRC) za 2027. godinu, prema kojem će se WRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja, kao četvrta utrka sezone.

Croatia Rally tako ostaje dio samog vrha svjetskog relija, u godini koja donosi i početak nove tehničke ere WRC27 te povratak prvenstva na neka od najvažnijih svjetskih automobilističkih tržišta. Nova sezona imat će ukupno 15 utrka na pet kontinenata, a među najvećim novostima su povratak WRC-a u Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo te premijerno održavanje Rallyja d'Italia.

Sezona 2027. počinje tradicionalnim Rallyjem Monte-Carlo, nakon kojeg slijede snježni Rally Sweden i zahtjevni Safari Rally Kenya. Nakon afričkog makadama WRC karavana stiže u Hrvatsku, gdje će od 8. do 11. travnja najbolji svjetski vozači odmjeriti snage na hrvatskom asfaltu.

WRC Croatia Rally 2026. - Jezero Butoniga - Motovun | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Croatia Rally posljednjih je godina izgradio reputaciju jednog od najzahtjevnijih asfaltnih relija u svjetskom prvenstvu. Brze i uske dionice, brojni zavoji, promjene ritma i vrlo malo prostora za pogrešku čine hrvatske brzinske ispite jedinstvenim izazovom za posade. Već tradicionalni proljetni termin u travnju dodatno će naglasiti prepoznatljivu atmosferu Croatia Rallyja i omogućiti da Hrvatska ponovno bude jedno od ključnih odredišta svjetske reli sezone.

- Kao što smo najavili WRC Croatia Rallya 2027. godine vraća se u svom tradicionalnom terminu u travnju. Radujemo se ponovnom dolasku najboljih svjetskih vozača i velikih WRC momčadi u Hrvatsku. Nakon spektakularne završnice ovogodišnjeg prvenstva i pobjede Elfyn Evansa, vjerujem da nas očekuje još jedna iznimno uzbudljiva sezona. Posebno nas raduje i daljnji rast globalnog interesa za WRC te činjenica da se televizijskim kućama koje prate prvenstvo pridružuje i britanska nacionalna radio televizija BBC, čime Hrvatska dobiva dodatnu priliku za promociju na jednom od naših najvažnijih emitivnih turističkih tržišta - izjavio je Daniel Šaškin, predsjednik organizacijskog odbora WRC Croatia Rallyja.

Foto: Hrvoje Kostelac

- Intenzivno radimo na osiguravanju budućnosti Croatia Rallyja i nakon 2027. godine. Trenutačno su u tijeku razgovori o novom trogodišnjem ciklusu, od 2028. do 2030. godine, a do 12. listopada trebamo potvrditi našu spremnost i namjeru da nastavimo s organizacijom Croatia Rallyja i u tom razdoblju. U završnoj smo fazi razgovora s Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom turizma i sporta, jednim od najvažnijih partnera ovog događanja, te vjerujemo da ćemo zajednički stvoriti preduvjete da Hrvatska i u sljedećem ciklusu ostane dio WRC kalendara - dodao je.

Kalendar za 2027. donosi iznimno raznoliku kombinaciju podloga, lokacija i izazova. Nakon Hrvatske slijede asfaltne utrke na Kanarskim otocima i u Japanu, a potom makadam u Grčkoj. Posebnu pozornost privući će Rally d'Italia, koji će se prvi put naći u kalendaru, dok slijede tradicionalne utrke u Estoniji i Finskoj.

Veliki trenutak sezone bit će povratak WRC-a u Sjedinjene Američke Države. Rally US održat će se od 26. do 29. kolovoza i bit će prvi WRC događaj na američkom tlu nakon čak 39 godina, točnije od 1988. godine.Prvenstvo se potom vraća i u Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje će se Rally Scotland održati od 30. rujna do 3. listopada, prvi put nakon 2019. godine. Sezona će završiti u Južnoj Americi i na Bliskom istoku, utrkama u Paragvaju, Čileu i Saudijskoj Arabiji.

WRC Croatia Rally 2026. - Jezero Butoniga - Motovun | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Uz novi kalendar, 2027. donosi i jednu od najvećih promjena u novijoj povijesti prvenstva. Na snagu stupaju novi tehnički propisi WRC27, čiji je cilj smanjiti troškove natjecanja, povećati broj sudionika i otvoriti prostor za uključivanje novih proizvođača i neovisnih konstruktora.

- Godina 2027. označava početak uzbudljivog novog poglavlja za Svjetsko prvenstvo u reliju, a ovaj kalendar odražava našu ambiciju da izgradimo snažnije, pristupačnije i uistinu globalno prvenstvo - istaknuo je Éric Boullier, izvršni direktor WRC Promotora. - Povratak u Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo, uz dovođenje WRC-a na kultnu lokaciju poput Rima, stvara goleme prilike za naše proizvođače, komercijalne partnere i navijače. Uz uvođenje novih tehničkih propisa imamo jedinstvenu priliku oblikovati budućnost WRC-a, privući nova ulaganja i približiti uzbuđenje relija većem broju ljudi diljem svijeta - zaključio je.

