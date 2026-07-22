Hrvatska će prva gostovati kod svjetskog prvaka Španjolske s dvije zvjezdice na dresu

Španjolska će prvi put pred svojim navijačima zaigrati s dvije svjetske zvjezdice na dresu u utakmici protiv Hrvatske 29. rujna u Sevilli, u drugom kolu Lige nacija, potvrdio je u srijedu Španjolski nogometni savez (RFEF). Dvoboj protiv Hrvatske bit će prvi domaći susret Španjolske nakon osvajanja drugog naslova svjetskog prvaka, a odigrat će se na stadionu Ramon Sanchez-Pizjuan, domu prvoligaša Seville, s početkom u 20-45 sati.

"Druga zvjezdica prvi će put zasjati na domaćem tlu u Ligi nacija, natjecanju koje za Španjolsku nosi lijepe uspomene. Španjolska je bila prvak 2023., a doprvak 2025. godine, dok će veliki domaćini susreta biti Sevilla i Oviedo", priopćio je savez.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Španjolska će svoju iduću utakmicu igrati protiv Engleske u Londonu, a onda će ugostiti Hrvatsku u Sevilli, pa Češku u sjevernom Oviedu. Nogometaši "La Roje" dosad su iznad grba imali jednu zvjezdicu koja je simbolizirala naslov prvaka svijeta iz 2010. godine.

Španjolska se na stadion u Sevillinoj četvrti Nervión vraća nakon više od jedanaest godina. Posljednji put ondje je igrala 27. ožujka 2015. godine kada je u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo pobijedila Ukrajinu 1-0. Reprezentacije je tijekom povijesti na stadionima kluba Seville imala učinak bez poraza - ostvarila je 22 pobjede i pet remija.

Protiv Hrvatske bi trebale biti pune jer je zemlju zahvatila euforija nakon pobjede od 1-0 nad Argentinom u finalu Svjetskog prvenstva. U Madridu se na dočeku nogometaša bilo okupilo oko 2 milijuna ljudi.

"Hvala vam dva milijuna puta", poručio im je savez preko internetske stranice.