Hrvatska će zadnju utakmicu u 2019. godini igrati s Gruzijom

Hrvatska nogometna reprezentacija 19. studenoga će odigrati prijateljsku utakmicu s Gruzijom, objavio je Savez na svojoj službenoj stranici. Time će momčad Zlatka Dalića zaključiti popis utakmica za ovu godinu.

Hrvatska će ugostiti Gruzijce koji su 91. na svijetu tri dana nakon utakmice sa Slovačkom, posljednje kvalifikacijske za plasman na Euro 2020. godine.

The #Vatreni 🔥 will play @GeorgianFF in a friendly match in Croatia this November pic.twitter.com/lKOzBTQQ2v