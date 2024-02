Danas je ždrijeb: Vatreni imaju 66% šansi izvući Srbiju ili BiH!

Liga nacija je natjecanje koje do prošle godine nije bilo naklonjeno Zlatku Daliću, a nije bilo ni previše zanimljivo hrvatskim navijačima. No, prošlog lipnja više od 20 tisuća Hrvata okupiralo je Rotterdam i priredilo atmosferu za pamćenje. Hrvatska je dogurala do finala Lige nacija i na kraju na penale izgubila od Španjolske.

Nova sezona ovog natjecanja počinje u rujnu ove godine, a ždrijeb se održava danas od 18 sati u Parizu. Prijenos možete gledati OVDJE. Iduće izdanje Lige A reprezentativnog natjecanja u sezoni 2024/25. moglo bi biti jako zanimljivo za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

S obzirom na to da Uefa rangira selekcije isključivo po učinku u prethodnom izdanju Lige nacija, Hrvatska kao polufinalist zna da će biti nositelj i da u grupnoj fazi neće igrati protiv Nizozemske, Španjolske i Italije.

Liga A uvodi četvrtfinale i razigravanje za ostanak

Najvažnija promjena tiče se napredovanja. Za razliku od prva tri izdanja, čiji su pobjednici bili Portugal, Italija i Španjolska, odsad će dvije najbolje selekcije iz svake skupine proći u četvrtfinale koje će se igrati na dvije utakmice u ožujku 2025. Novost je i da treći u skupini ne ostaje automatski u Ligi A, nego ide u razigravanje za ostanak s drugoplasiranim iz skupina u Ligi B.

Završni turnir najbolje četiri momčadi ostaje u terminu kao i dosad, a njegov će domaćin biti jedan od polufinalista. Svih osam četvrtfinalista Lige nacija s kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo počet će tek u rujnu 2025. i biti u skupini s četiri momčadi.

Opet na Dance?!

Drugu jakosnu skupinu čine Danska, Portugal, Belgija i Mađarska, sve protivnici protiv kojih Zlatko Dalić ima dosta iskustva. Lako je, dakle, moguće da nam Danci opet završe u skupini, a lošija iskustva imamo s Portugalcima, koji su nam pravili društvo u drugom izdanju i koje nismo pobijedili u šest utakmica! Bit će nam protivnici u pripremama pred Euro 8. lipnja u Lisabonu.

Belgija, protivnik sa Svjetskog prvenstva u Kataru, pravila nam je društvo u kvalifikacijama za SP u Brazilu gdje smo imali pobjedu i poraz, slično je bilo i u kvalifikacijama za Euro 2004., a posljednja utakmica bila je prijateljska uoči zadnjeg Eura, gdje smo izgubili 1-0 u Bruxellesu.

Mađari, kojima je malo nedostajalo da se dokopaju Final Foura, stari su nam znanci. Dalić ih je rušio u kvalifikacijama za Euro u Splitu (3-0), a u pet utakmica pobijedili su nas jednom, u istim kvalifikacijama u Budimpešti (2-1).

Dvije velesile tek u 3. bubnju

Treći bubanj nudi gotovo je jednako jak kao i drugi uz velesile Njemačku (pobijedili smo je u sve tri utakmice na velikim natjecanjima), vječnog rivala Francusku (izvukli je u oba izdanja Lige nacija i pobijedili jednom u osam utakmica), kao i nešto poželjnije Švicarsku i Poljsku.

Švicarci nas nisu pobijedili u četiri utakmice, od kojih je samo jedna bila za bodove (remi 0-0 na Euru 2004.), kao i protiv Poljske, koju smo pobijedili na Euru 2008. (1-0).

Susjedi pristigli u elitu

U četvrtoj jakosnoj skupini nalaze se reprezentacije koje su promovirane u Ligu A kao osvajači svoje skupine u razredu ispod, a tu su nam i dva susjeda. Vatreni imaju čak 66 posto šansi da izvuku Srbiju ili BiH!

Bosnu i Hercegovinu pobjeđivala je Ćirina generacija u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Francuskoj, a nakon toga "vatreni" su je svladali još dvaput u prijateljskim utakmicama (2-0 u Zagrebu 2007., 5-3 u Sarajevu 2007.).

U elitni razred ušla je i Srbija s kojom smo imali vatrene okršaje u kvalifikacijama za Mundijal u Brazilu (2-0 na Maksimiru, 1-1 na Marakani), a s Jugoslavijom smo remizirali u kvalifikacijama za Euro 2000. (0-0 i 2-2), što je bilo jedino Europsko prvenstvo na koje se nismo kvalificirali.

Potencijalni protivnici Hrvatske iz zadnjeg pota su i Izrael, kojega su "vatreni" pobjeđivali u svih pet utakmica, uključujući kvalifikacije za Euro 2008. i 2012., kao i Škotska, koja nas je šokirala pobjedama u kvalifikacijama za SP 2014. (1-0 i 2-0), a uzvratili smo joj na Euru u Glasgowu 2021. (3-1).

Kad je ždrijeb Lige nacija?

Ždrijeb Lige nacija održava se u četvrtak u 18 sati u Parizu.

Kad se igra?

Kao i dosad, u tri blok-termina u rujnu, listopadu i studenom.

1. kolo: 5.-7. rujna

2. kolo: 8.-10. rujna

3. kolo: 10.-12. listopada

4. kolo: 13.-15. listopada

5. kolo: 14.-16. studenog

6. kolo: 17.-19. studenog

Kakve su jakosne skupine?