Hrvatska demolirala Norvešku i plasirala se u polufinale SP-a!

Hrvatska muška rukometna reprezentacija do 19 godina odigrala je odličnu utakmicu u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva te s uvjerljivih 33-25 (14-9) svladali Norvešku u Areni Varaždin za plasman među četiri najbolje momčadi koje će se boriti za odličja.

Rezultatska ravnoteža je potrajala do sredine prvog poluvremena, kad su Norvežani još uvijek bili na samo gol zaostatka (7-6). No, kad su izabranici Kreše Ivankovića prvi put došli do tri gola prednosti (9-6), do kraja utakmice su je uglavnom povećavali. Na poluvremenu je ona iznosila +5 (14-9). Norvežani su početkom drugog dijela opet uspjeli smanjiti na -3 (16-13), ali to je bilo sve što su uspjeli učiniti.

Foto: Kolektiff

Sustavno se prednost Hrvatske počela ponovno penjati, da bi pred kraj dvoboja došla i do najvećih +11 (31-20).

Sjajan je protiv Norveške bio Martin Tomšić koji je uz stopostotan učinak postigao osam pogodaka. Aleksandar Čaprić je bio autor šest golova, a pet puta je mrežu zatresao Franko Krstić. Petar Krupić je završio utakmicu s četiri gola. Tin Herceg je imao osam, a Marko Prpić pet obrana.

Norveške strijelce je predvodio Lasse Sunde Lid s devet pogodaka.

Za Hrvatsku je ovo šesto polufinale na juniorskim svjetskim prvenstvima, a za četvrto finale naši će mladi rukometaši u petak igrati protiv vršnjaka iz Španjolske, koji su u četvrtfinalu nadigrali Nijemce s 32-28.

Drugi polufinalni par čine reprezentacije Danske i Egipta. Egipćani su tek u produžetku pobijedili reprezentaciju Farskih Otoka s 38-34, dok su Danci s uvjerljivih 35-25 nadigrali Portugalce.