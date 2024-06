Hrvatska dobila najmlađu olimpijku! Jana (17) ide u Pariz!

Jana Pavalić (17) nova je hrvatska olimpijka! Štoviše, i naša najmlađa koja će nastupiti na Olimpijskim igrama u Parizu.

Olimpijski san Jana je ispunila na Europskom prvenstvu u Beogradu i to uz novi hrvatski rekord na 50 metara slobodno! Otplivala je utrku za 24,67 sekundi odnosno 10 stotinki više od dosadašnjeg. No, najvažniji je cilj bio otplivati A normu, a to je Jana uspjela za doslovno treptaj oka - tri stotinke!

Djevojka iz Gornje Stupice imala je i najbrže vrijeme polufinalne utrke te se s pravom može nadati i medalju u finalu, koje je na rasporedu u subotu u 18:37.