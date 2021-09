Dok se u Hrvatskoj govori kako u mlađim naraštajima nema nikog za koga bi mogli natuknuti da će postati svjetska klasa, u Srbiji je stvar malo drugačija te je u centru pažnje - vaterpolist rođen u Hrvatskoj koji je na prošlom Svjetskom prvenstvu u kapici Srbije proglašen najboljim igračem turnira.

Mladi 'delfini' osvojili su U20 Svjetsko prvenstvo, a upravo je Marko Radulović bio najbolji pojedinac. Prošao je mlađe selekcije Hrvatske, ali kako nije dolazio poziv iz A reprezentacije odlučio se za Srbiju.

- Za mlađe hrvatske selekcije igrao sam i na Svjetskom prvenstvu. Međutim, dvije godine me tadašnji izbornik Joško Kreković nije pozivao. Kada sam 2018. iz Primorja prešao u Vojvodinu čekao sam još godinu dana. Nije me zvao nitko iz Hrvatske. Ni iz Saveza, ni iz klubova, niti netko od suigrača. Zaključio sam da uopće ne računaju na mene, a onda je stigao poziv mlade reprezentacije Srbije. Sada sam pozvan i u srpsku A selekciju i prihvatio sam taj poziv - rekao je svojevremeno Radulović za beogradske Novosti.

Dečko je rođeni Riječanin koji je navodno iz svog matičnog Primorja dobio 'pedalu' nakon ekscesa na treningu kojem je, igrom slučaja, svjedočio i izbornik Kreković pa su mu odjednom zatvorena i vrata riječkog kluba i vrata hrvatske reprezentacije.

- Nakon Vojvodine igrao sam za Šabac, a od prošlog ljeta sam u Radničkom iz Kragujevca. Uroš Stevanović je trener Radničkog i mlade srpske reprezentacije. On me pozvao u mladu 'repku', a nedavno je to napravio i seniorski izbornik Dejan Savić tako da sam prošlog tjedna prvi puta bio na pripremama sa seniorskom selekcijom, sa olimpijskim pobjednicima - kaže Radulović.

Hrvatska je izgubila, a Srbija dobila igrača, a kako je krenuo, Marko bi mogao biti novo veliko vaterpolsko ime.