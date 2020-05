Hrvatska golferica na udaru: Zbog kolica joj prijetili smrću

Amerikanka hrvatskog podrijetla Paige Spiranac (27) otkrila je kako je dobila prijetnje smrću nakon što je uvrijedila korisnike kolica na golf terenima.

Spiranac je inače golferica koja se okušala i u profesionalnim vodama, no još bolje joj je išlo na društvenim mrežama s obzirom da zbog svog primamljivog sadržaja ima preko 2,5 milijuna pratitelja.

Uz to, ona koristi i svoj profil kako bi dijelila savjete o igranju golfa, a nedavno je izrazila i svoje mišljenje o korištenju kolica na golf terenima:

- Kolica su dobra, ako vas bole leđa - rekla je za svoj 'Playing A Round' podcast, a korisnike kolica nazvala je i kujama.

- Ako se ljutite što vas zovem tako, onda ste upravo zbog toga to što jeste. Pa ljutite se zbog kolica - rekla je Spiranac pa naposljetku otkrila:

- Zbog kolica mi stižu i prijetnje smrću, doslovno!

I just got a death threat over a pushcart. Pushcart mafia rolls deep. Literally.