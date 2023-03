Perkovac debitirao porazom! Hrvatska izgubila u Eindhovenu

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je rezultatom 32-27 u kvalifikacijskom susretu za Europsko prvenstvo protiv Nizozemske igranom u Eindhovenu.

Bila je to debitantska utakmica našeg novog izbornika Gorana Perkovca koji je prvi put okupio igrače i s njima odradio dva treninga. Jasno, nedovoljno kako bi sve svoje misli mogao pretočiti u djelo...

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Hrvatska je svejedno bila blagi favorit, no to nije pokazala u prvom poluvremenu, a ni drugom. Tek smo na trenutke, ponajviše zahvaljujući obranama golmana, stizali zaostatak, no na koncu su Nizozemci odvojili dovoljno da im ne uspijemo ozbiljnije zaprijetiti u završnici susreta.

Igrač Magdeburga Kay Smits zabio nam je osam golova iz 12 udaraca, a PSG-ov Luc Steins šest iz osam pokušaja. Hrvatsku je u prvom poluvremenu na životu držao Igor Karačić s četiri gola, a u drugom su potegli Manuel Štrlek (4/5), Tin Lučin (4/7) i stopostotni Luka Lovre Klarica (3/3). Dominik Kuzmanović razmahao se u drugom poluvremenu i skupio sjajnih osam obrana (8/17), no obrana je previše griješila...

Bila je to, inače, prva pobjeda u povijesti Nizozemske nad Hrvatskom, no 'kauboji' su ostali na vrhu skupine zbog njihovog 'kiksa' protiv Grčke. Kako god, priliku za revanš imat ćemo već u nedjelju kada se ponovno susrećemo u Osijeku.

