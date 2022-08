Preokret za pamćenje: Hrvatska gubila od Srbije -21 pa slavila!

Dok njihovi vršnjaci uživaju u suncu, moru i ljetnom raspustu, hrvatski košarkaši do 16 godina započeli su svoj put na Europskom prvenstvu za kadete u Skoplju. I to na neviđen način. Hrvatska U-16 slavila je protiv vršnjaka iz Srbije u prvom kolu turnira (86-77) čudesnim preokretom u drugom poluvremenu. Srbija je u jednom trenutku imala i plus 21, ali naši mladići nisu odustajali.

U preokretu za pamćenje najučinkovitiji u našem dresu bili su Dominik Dolić sa 16 koševa i 12 asistencija te Ivan Volf s 12 koševa i deset skokova. Poprilično emotivno proživjeli su pobjedu naši mladići jer ovakva utakmica ne viđa se često. Bili su u izgubljenoj situaciji.

Krenulo je čvrsto i neizvjesno. Nakon prve četvrtine Hrvatska je vodila 26-25, borbeno s obje strane, ali onda se u drugoj četvrtini dogodio neviđeni blackout.

Srpski košarkaši natrpali su naš koš tricama, bili smo nemoćni u obrani, a u napadu baš ništa nije ulazilo. U konačnici je druga četvrtina završila 27-9 u korist Srbije koja je tako na predah otišla s 52-35. U jednom trenutku srpski košarkaši vodili su i plus 21, utakmica se činila praktički gotovom, a onda je uslijedio nevjerojatni preokret. Kada najmanje vjeruješ.

Brz prijenos lopte, brdo laganih koševa te čvrsta i stamena obrana bili su recept za preokret. U trećoj četvrtini kao da je na parket izašla neka nova Hrvatska. S 22-10 vratili smo se u potpunosti u utakmicu, a tempo nije padao ni u nastavku.

Ulazile su trice, duge dvice, polaganja, što god su zamislili naši mladići. Na koncu smo došli do lagodne pobjede (86-77), a naši mladi košarkaši pokazali su nevjerojatan karakter i gard. Ta hrvatska srčanost i borbenost opet je došla do izražaja.

Ne zaboravimo, ova hrvatska selekcija osvojila je Europsko prvenstvo prije četiri godine, ali tada su nas predvodili Roko Prkačin, Boris Tišma i Ivan Perasović. Sada su na scenu stupili neki novi klinci koji imaju priliku zabljesnuti i pokazati da hrvatska košarka ne mora brinuti za budućnost.

A u sastavu izbornika Ivana Perinčića, bivšeg trenera Zadra, ima brdo talenta i neizbrušenih dijamanata. Tu prvenstveno mislimo na talentirani dvojac iz Bayern Münchena, playmakera Dominika Dolića te šutera Ivana Volfa. Tu su i Vito Perković te Michael Ružić iz Zadra, Roko Jemo iz Splita, Josip Pavković iz Cibone. Nekoliko sjajnih mladića pred kojima je, ako ovako nastave, blistava budućnost.

Nema puno odmora za naše kadete jer igra se dan za danom. Već dana sučelit će nam se Slovenci od 16.30, a u nedjelju igramo protiv vršnjaka iz Danske.

