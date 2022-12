'Hrvatska i Maroko trebali su biti u finalu, ali suci...' Možda odmah penali? Sjajni golmani'

Maroko i Hrvatska trebali su ispasti u četvrtfinalu. Ovako su samo 'pokvarili' odličnu zabavu u polufinalu. Svi bismo radije gledali Brazil-Argentina i Francuska-Portugal nego ove utakmice, stoji u nekolicini komentara nad društvenim mrežama. Srećom, oni su u manjini. I većinom Amerikanci, koji ne shvaćaju da ne idu najpoznatiji i najslavniji najdalje, već oni najuporniji i najbolji..

POGLEDAJTE VIDEO:

- Umjesto da krivite Brazil i Portugal, vama smetaju Hrvatska i Maroko, što su trebali, skloniti se s puta? Uostalom, puno je zabavnije kad 'autsajderi' doguraju daleko. Jedva čekam utakmicu - stoji u jednom od popularnijih komentara na Twitteru. A tamo, kao i na ostalim mrežama, vlada veliko uzbuđenje oko utakmice za broncu...

- Maroko je na ovom turniru ono što je Hrvatska bila u Rusiji 2018. godine, bit će to sjajan dvoboj - stoji u jednom od komentara...

- Kad se susretnu u dvoboju za 3. mjesto, sigurno će se pogledati i pomisliti 'Tko bi rekao da ćemo se opet vidjeti' - jedna je od popularnijih objava.

- Još imamo šansu ući u povijest i uzeti medalju - pišu marokanski korisnici i dodaju: Pred nama je velika budućnost, a ovo bi bio sjajan početak puta.

- Maroko nema dubinu, plus sve ozljede i problemi... To će napraviti razliku. Bit će to kao finale 2018., samo što će Hrvatska biti Francuska, a Maroko Hrvatska - napisao je jedan korisnik.

Puno korisnika Twittera piše i kako su Hrvatska i Maroko trebali igrati u finalu...

- Jednima je faul na golmanu sviran kao penal, drugi su dobili žuti karton umjesto penala? - čude se po Twitteru.

- Da je suđenje bilo pošteno, ove dvije momčadi ne bi bile u finalu. Tu bi bili Nizozemska, Hrvatska, Engleska, Brazil ili Maroko - smatraju 'tviteraši'

Po mnogima, to je i susret dva najbolja golmana prvenstva. Jedan od njih će, sigurni su na društvenim mrežama, biti i u momčadi turnira.

- Obrana Maroka, kao Juranović i Gvardiol kod Hrvatske, plus golmani, odigrali su briljantan turnir - jedan je komentara.

- Volio bi da su u finalu Hrvatska i Maroko. Nije me briga jesu li defenzivni ili dosadni. Želim da se stvori povijest, želim vidjeti odrasle muškarce kako plaču jer su postigli nemoguće - komentar je korisnika Twittera, koji se, nažalost nije ispunio.

Inače, po kladionicama Hrvatska je blagi favorit u dvoboju za 3. mjesto. U prvom su susreti 'vatreni' bili favoriti te je na pobjedu koeficijent bio 2.25, tko je igrao na remi pogodio je koeficijent 3.25, a oni koji su igrali na Maroko gađali su kvotu 3.40. Situacija je ovaj put neznatno drugačija, a izabranici Zlatka Dalića su mrvicu manji favoriti no u prvom susretu. Kad kažemo mrvicu, stvarno to mislimo jer je sad na pobjedu Hrvatske koeficijent 2.30, na remi 3.40, dok pobjeda Maroka iznosi 3.10. Situacija je gotovo ista kao i u prvom susretu, a mi se nadamo da će ishod biti drugačiji nego u prvoj utakmici. Doduše, što sad, nećemo se žaliti ni na remi, a već smo pokazali što možemo u utakmicama od 120 minuta.

Neki se i šale, očekuju opet 0-0...

- A da samo izvedu penale? Ionako su umorni - jedna je od popularnijih objava.

Najčitaniji članci