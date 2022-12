ESPN: Modrić je krenuo i završio s Messijem. Bio je blizu vrha, ali nije na njega stigao. Velik igrač

Kad je Luka Modrić (37) debitirao za Hrvatsku 2006. godine kao 21-godišnjak, njegov prvi protivnik su bili 19-godišnji Leo Messi i Argentina. Tog dana Modrić je slavio 3-2, dok je Messi zabio svoj prvi gol za reprezentaciju. Njihovi susreti uskoro će se pretvoriti u veliko rivalstvo na klupskoj sceni (Real-Barca), ali i na internacionalnoj razini, započinje svoj članak o našem Luki Modriću američki ESPN.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nije Modrić mogao znati da će se 16 godina kasnije njegova karijera na SP-u, i moguće reprezentativna karijera, završiti porazom 3-0 od Messija i Argentine, piše ESPN i nastavlja:

- Čak i ako Modrić bude igrao u subotu u utakmici za 3. mjesto, njegov zadnji nastup na najvećoj pozornici bit će ovaj protiv Argentine... Iako je Modrić dobro započeo utakmicu, Hrvatska se nije uspjela oporaviti nakon dva primljena gola u samo pet minuta. Nije to bila utakmica u kojoj je Modrić mogao imati 'slobodan dan', ali s 37 godina na leđima, ne može se očekivati da će uvijek proizvesti neku magiju. Kako bi se kvalificirala za novo finale, Hrvatska je trebala Modrića na najvišoj razini, da kontrolira sve kao i inače, da bude precizan iz prekida, da stvara šanse i donosi fluidnost u igru... Ali to nije bilo slučaj protiv Argentine, a nije imao ni pravu podršku kolega iz veznog reda.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

- Argentina i njezin vezni red postigli su to da Modrić na trenutke izgleda prosječno. Napravio je dosta krivih odluka i nije odradio ono što se od njega očekivalo - piše ESPN i dodaje:

- Zlatko Dalić želi da Modrić nastavi do Eura 2024. godine, ali govor tijela Modrića nakon utakmice nije to sugerirao. Cijeli stadion mu je pljeskao dok je izlazio iz igre, njegov dugi oproštaj od navijača i grljenje suigrača... Osjećaj je bio kao da je to njegova posljednja velika utakmica za Hrvatsku.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Što god se dogodi, bila je to sjajna 'vožnja'. Modrić je hrvatsku zlatnu generaciju odveo u nove visine, izjednačivši, možda i nadmašivši, Šukera, Asanovića i ekipu iz 1998. godine. Za državu od samo 3,9 mil. ljudi, to je neopisivo velik uspjeh.

I Modrić nije sam, ovaj SP mogao bi biti kraj puta za Ivana Perišića, Dejana Lovrena, Domagoja Vidu... Ali Brozović, Kramarić i Kovačić će nastaviti i ima nade za svijetlu budućnost zbog novog kadra poput Majera, Gvardiola, Sučića... Piše ESPN.

S malo resursa i protiv svih izgleda, Hrvatska je postigla sjajne uspjehe, popela se jako visoko, ali sam vrh nije dosegnula. Messi i Argentina uništili su im snove i možda će trebati dugo vremena da se opet vrate na sam vrh bez svojeg vođe.

Foto: Carl Recine/REUTERS

Lukina internacionalna karijera započela je protiv Argentine i, možemo reći, završila protiv Argentine. Ovaj veznjak igrao je s toliko talenta da se na trenutke činilo da je Argentinac, nešto poput Ortege i Riquelmea. Njegovom talentu, viziji i dodavanjima divio se cijeli svijet. Nedostajat će nam 2026. godine, završava ESPN.

Podsjećamo, o Modrićevom nastavku reprezentativne karijere danas je govorio izbornik Zlatko Dalić.

- Jučer je bio jako razočaran, teško mu je pao poraz i utakmica. Logično je da se tako osjeća, bilo mu je stvarno teško. Koncentracija nam je na utakmici u subotu, nismo o tome razgovarali. Moramo se pripremiti za tu utakmicu, a nadam se da će ostati u reprezentaciji. Naravno, on će o tome odlučiti sam. Imamo utakmicu u subotu i nakon toga ćemo razgovarati - rekao je izbornik ii dodao:

Foto: Paul Childs/REUTERS

- Kad pobijedi i izgubi, ponaša se kao pravi profesionalac. Njemu je teško, a on će sam donijeti odluku. I meni će biti teško ako drugačije odluči, ali cijeli svijet poštuje Modrića. Bilo bi lijepo da nastavi - rekao je Dalić.

Najčitaniji članci