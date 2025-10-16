Vatreni bi se u SAD-u trebali sučeliti Brazilu i Kolumbiji. Jasno, samo u slučaju da se s nijednom od tih južnoameričkih sila ne nađemo u skupini Svjetskog prvenstva 2026. godine...
Hrvatska ide na team building: Druženje važnije od rezultata, sve to podsjeća na Katar i 2022.
Hrvatska nogometna reprezentacija u ožujku će se zaputiti u Sjedinjene Američke Države, gdje će izabranici Zlatka Dalića odigrati dvije prijateljske utakmice. "Vatreni" bi u SAD-u trebali odraditi team building, družiti se i raditi na jačanju zajedništva unutar reprezentacije, ali i odigrati dvije utakmice, protiv Brazila i Kolumbije. Sve ovisi o konačnom ždrijebu za Svjetsko prvenstvo, koji će biti 5. prosinca u Washingtonu.
