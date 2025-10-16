Obavijesti

Hrvatska ide na team building: Druženje važnije od rezultata, sve to podsjeća na Katar i 2022.

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Zlatku Daliću uručen dres za 100. nastup na klupi hrvatske reprezetacije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Vatreni bi se u SAD-u trebali sučeliti Brazilu i Kolumbiji. Jasno, samo u slučaju da se s nijednom od tih južnoameričkih sila ne nađemo u skupini Svjetskog prvenstva 2026. godine...

Hrvatska nogometna reprezentacija u ožujku će se zaputiti u Sjedinjene Američke Države, gdje će izabranici Zlatka Dalića odigrati dvije prijateljske utakmice. "Vatreni" bi u SAD-u trebali odraditi team building, družiti se i raditi na jačanju zajedništva unutar reprezentacije, ali i odigrati dvije utakmice, protiv Brazila i Kolumbije. Sve ovisi o konačnom ždrijebu za Svjetsko prvenstvo, koji će biti 5. prosinca u Washingtonu.

