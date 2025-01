Hrvatska igra bizarnu grupu pod novim pravilima. Tucak: 'Ipak su prihvatili naš prijedlog'

Preko Vukovara i Beograda do Bukurešta, odnosno Otopenija. Hrvatski vaterpolisti već su i isprobali bazen u predgrađu rumunjske prijestolnice, na koji može stati 2000 gledatelja te na kojem će večeras otvoriti Svjetski kup, ali i vaterpolsku 2025. godinu.

Prvu - i jedinu - utakmicu u skupini "barakude" će (18.30) igrati protiv Gruzije. Veliki plan organizatora bio je da Hrvatska i Gruzija odigraju dvije međusobne utakmice u dva dana, no barem su uvažili zdravorazumsku logiku.

- Da, hvala Bogu da je prihvaćen naš prijedlog o jednoj utakmici jer mi se čini logičan - rekao je izbornik Ivica Tucak.

Svjetski kup, koji će se igrati do kraja ovoga tjedna, bit će službena premijera novih vaterpolskih pravila, koje je Hrvatska iskušala u prijateljskoj utakmici protiv Mađarske u Zagrebu (11-14). Natjecanje je važno tek reprezentacijama koje nisu još izborile Svjetsko prvenstvo predstojećega ljeta u Singapuru, u koji vode tri mjesta s ovog turnira.

- Za nas je, kao i za druge momčadi predstojeći turnir ipak novitet. Od kraćeg igrališta, novih pravila s kraćim vremenom napada, kraćim vremenom i napada s igračem više. Nismo imali puno vremena za prilagoditi se, kako mi tako ni druge momčadi. Pokušat ćemo se odmah prilagoditi tomu. Siguran sam jasno da imamo kvalitetu za pobijediti Gruziju. Zadnjih godina su oni bili jedan solidan suparnik. Sjećam se četvrtfinala Europskog prvenstva u Splitu 2022. s njima. Oni sigurno nisu momčad koja je kvalitetom iz vrha europskog vaterpola, ali poštujemo ih kao i svakog suparnika. Takav će nam biti i pristup.

Tucak je u Rumunjsku poveo 16 igrača, odnosno nakon priprema u Vukovaru zahvalio se Eugenu Sunari. Matiasu Biljaki, Viktoru Tončiniću i Duji Cuzziju. Debitirati bi trebali mladići poput Čubranića, Pavlića, Šušića, Burđeleza, ali i nešto starijih Hercega, Pejkovića...

- Neke su odluke bile uvjetovane ozljedama igrača. Na turniru, odnosno za svaku utakmicu prijavljujemo 14 igrača, dok još dvojicu imamo u rotaciji, po potrebi, od utakmice do utakmice. Mi jednostavno širimo bazu reprezentativaca. Ovi mladi će sudjelovati, priključivati se ovisno o potrebama, naravno i njihovoj kvaliteti koju prikazuju u klubovima. Mi danas imamo krug od 25 igrača koji u ovom trenutku ravnopravno konkuriraju za reprezentaciju. Tko će na koncu izboriti status reprezentativca, ovisi i o njihovim igrama, ponašanju, ukupnoj kvaliteti koju će prikazivati do ljeta odnosno do Svjetskog prvenstva u Singapuru.

Skupina s Hrvatskom i Gruzijom križa se sa skupinom u kojoj su SAD, Japan i Rumunjska. Pobijedimo li očekivano Gruziju, četvrtfinalni protivnik bit će nam drugoplasirana momčad.