Hrvatska ima prvu medalju na Paraolimpijskim igrama u Parizu: Baković brončani u kugli

Hrvatski paraatletičar Luka Baković osvojio je prvu medalju za Hrvatsku na Paraolimpijskim igrama u Parizu. Baković se okitio broncom u bacanju kugle u kategoriji F46 s rezultatom 16,27 metara. Najveći je to uspjeh u karijeri 26-godišnjeg Splićanina, koji je ove godine osvojio brončanu medalju i na Svjetskom paraatletskom prvenstvu u japanskom Kobeu bacivši osobni rekord od 16,04 metra. Sad ga je popravio.

Zlato je osvojio Kanađanin Greg Stewart (16,38 m), a srebro Indijac Sachin Sarjerao Khilari (16,32 m). Dodajmo kako je Baković sa 16 godina bio europski i svjetski prvak u parataekwondou u kategoriji do 75 kilograma i sparirao Ivanu Mikuliću, međutim, nakon što su ukinuli njegovu klasifikaciju, prebacio se u atletiku.

Foto: Umit Bektas

Luka je rođen bez lijeve šake, a u njegovu životu to je sve samo ne prepreka. Sa 16 godina postao je svjetski prvak u taekwondou, a kad je ukinuta njegova kategorija, spas je pronašao u atletici. Do prije dvije godine bacao je i koplje, a onda se prebacio na kuglu.

- Mama sumnja da je to zbog infekcije koju je imala na početku trudnoće, taman u tom važnom periodu. Imao sam četiri ili pet godina kad sam mamu prvi put pitao: "Majko, zašto ja nemam šaku, a ostala djeca imaju?". Ona je rekla: "Ne brini, narast će ti. A ako i ne naraste, nisi ti ništa gori od druge djece". Ona kaže da joj to bio jedan od najtežih trenutaka u životu, kad sam je to pitao - otkrio je Luka jednom prilikom.