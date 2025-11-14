Hrvatska ima svjetsku medalju! Doris Pole uzela broncu u Africi

Hrvatski taekwondo slavi još jedan veliki međunarodni uspjeh. Naša sjajna reprezentativka Doris Pole, članica Taekwondo kluba Champion, okitila se brončanom medaljom na Svjetskom prvenstvu za žene održanom u Malabu, glavnom gradu Ekvatorijalne Gvineje, u kategoriji do 73 kilograma.

Prva protivnica bila joj je Ruskinja Anfisa Aleksejeva. Uslijedio je još zahtjevniji meč protiv predstavnice Velike Britanije, Ruby Mackay. U napetoj i neizvjesnoj borbi, Doris je uspjela nametnuti ritam i preciznim udarcima osigurati ključne bodove za pobjedu.

U polufinalnom meču, koji je pobjednici jamčio ulazak u finale, a poraženoj osiguravao brončanu medalju, Doris se suočila s iznimno teškom protivnicom, još jednom Ruskinjom Anastasijom Kosmičevom i izgubila od kasnije prvakinje.

Ova medalja iz Malaba nije prvi veliki uspjeh Doris Pole na svjetskoj pozornici. Time je samo potvrdila status u samom vrhu svjetskog taekwondoa, nastavljajući nizati vrhunske rezultate. Već je u Manchesteru 2019. bila brončana na Svjetskom prvenstvu. Događaj je obilježila i Mađarica Luana Marton, koja je osvojila svoj treći naslov svjetske prvakinje i ispisala nove stranice povijesti ovog sporta.