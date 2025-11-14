Obavijesti

MEDALJA ZA TAEKWONDOAŠICU

Hrvatska ima svjetsku medalju! Doris Pole uzela broncu u Africi

Piše Josip Tolić,
Foto: Hrvatski taekwondo savez

Doris Pole osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu u Malabu. U kategoriji do 73 kg, Doris je blistala i donijela Hrvatskoj još jedno odličje. Ovo je njen drugi veliki uspjeh na svjetskoj sceni

Hrvatski taekwondo slavi još jedan veliki međunarodni uspjeh. Naša sjajna reprezentativka Doris Pole, članica Taekwondo kluba Champion, okitila se brončanom medaljom na Svjetskom prvenstvu za žene održanom u Malabu, glavnom gradu Ekvatorijalne Gvineje, u kategoriji do 73 kilograma.

Prva protivnica bila joj je Ruskinja Anfisa Aleksejeva. Uslijedio je još zahtjevniji meč protiv predstavnice Velike Britanije, Ruby Mackay. U napetoj i neizvjesnoj borbi, Doris je uspjela nametnuti ritam i preciznim udarcima osigurati ključne bodove za pobjedu.

U polufinalnom meču, koji je pobjednici jamčio ulazak u finale, a poraženoj osiguravao brončanu medalju, Doris se suočila s iznimno teškom protivnicom, još jednom Ruskinjom Anastasijom Kosmičevom i izgubila od kasnije prvakinje.

Ova medalja iz Malaba nije prvi veliki uspjeh Doris Pole na svjetskoj pozornici. Time je samo potvrdila status u samom vrhu svjetskog taekwondoa, nastavljajući nizati vrhunske rezultate. Već je u Manchesteru 2019. bila brončana na Svjetskom prvenstvu. Događaj je obilježila i Mađarica Luana Marton, koja je osvojila svoj treći naslov svjetske prvakinje i ispisala nove stranice povijesti ovog sporta.

