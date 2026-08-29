Hrvatska ima tri medalje u judu na Mediteranskim igrama!

Hrvatske džudašice su u subotu donijele još tri odličja na Mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu povećavši kolekciju hrvatskih odličja osvojenih na ovom natjecanju na 29 - zlatom se okitila Helena Vuković (+78 kg), a bronce su osvojile Iva Oberan (-63 kg) i Lara Cvjetko (-70 kg).

Briljirala je Helena Vuković u kategoriji iznad 78 kg pobijedivši sve tri suparnice "ipponom". U četvrtfinalu je "pala" slovenska predstavnica Tara Janjić, u polufinalu je nadjačala Francuskinju Grace-Esther Mienandi-Lahou, a u finalu je bila bolja od Talijanke Asye Tavano.

Iva Oberan je zapela na prvoj, četvrtfinalnoj prepreci protiv Francuskinje Dorije Boursas, ali je potom nanizala tri pobjede. Prvo je u repasažu bila bolja od Slovenke Neže Mesiček, potom i od Turkinje Ozlem Yildiz, da bi u borbi za broncu "ipponom" svladala Španjolku Lauru Vazquez Fernandez.

Lara Cvjetko je prošla u četvrtfinalu predstavnicu Bosne i Hercegovine Aleksandru Samardžić, ali je u polufinalu poražena od Grkinje Elisavet Teltsidou. U borbi za broncu je bila bolja od Francuskinje Sandre Darbes Takam.

Nadomak odličju bili su i Petrunjela Pavić (-78 kg) te Mikita Sviryd (+100 kg). Pavić je u polufinalu izgubila "ipponom" od Slovenke Metke Lobnik, a onda je na isti način poražena i u borbi za broncu od Francuskinje Ilane Bouvier.

Mikita Sviryd na gotovo isti način ostao bez medalje. Došao je do polufinala u kojem ga je svladao Turčin Ibrahim Tataroglu, a onda je izgubio i od Egipćanina Hadyja Husseina.

Lana Špirelja je osvojila osmo mjesto u finalu gađanja zračnim pištoljem (10 m), a triatlonac Gabriel Barac je završio na devetom mjestu među 27 natjecatelja.

Hrvatska muška reprezentacija u košarci 3x3 grupnu fazu natjecanja je otvorila pobjedom 18-12 protiv Slovenije, ali je poražena u drugom dvoboju od Alžira sa 20-19 u produžetku, propustivši vodstvo 18-16 kad su do kraja ostale 44 sekunde. Hrvatske košarkašice su odigrale jednu utakmicu u kojoj su poražene od favorizirane Francuske sa 21-9.