Hrvatska izbornica: U slobodno vrijeme cijepam drva u šumi, dobro baratam i s motorkom...

Zbog Mourinha i Cristiana Ronalda sam bodrila Real, no otkako su oni otišli iz Madrida, više nemam najdraži klub. U slobodno vrijeme cijepam drva motorkom, kaže izbornica hrvatske ženske U-17 reprezentacije

<p><strong>Stella Gotal</strong> (26) već godinu dana vodi hrvatsku žensku U-17 nogometnu reprezentaciju, a trenira i nogometašice Lepoglave u 1. hrvatskoj nogometnoj ligi za žene. Ova <strong>Ivančanka </strong>je jedna od najmlađih trenerica u Europi.</p><p>Još kao djevojčica dane je provodila igrajući nogomet s dečkima iz ulice.</p><p>- S dečkima smo na ulici igrali na dva mala i nikad me dečki nisu zadirkivali. Iako sam se bavila rukometom osam godina, u meni je uvijek tinjala želja da bih se željela okušati u nogometu - rekla je Stella, koja se nogometom počela baviti s 14 godina.</p><p><strong>Pogledajte video:</strong></p><h2>'Stala sam čak i na gol'</h2><p>Preko prijateljica upoznala je <strong>Valentinu Kupčić</strong>, nogometašicu ŽNK Lepoglava i dogovorila odlazak na prvi trening.</p><p>- Valentina mi je otkrila da ima riješeni prijevoz na treninge pa sam si i ja riješila prijevoz. Došla sam na jedan trening i jako mi se svidjelo - smije se Stella Gotal.</p><p>U početku je Ivančanka nastupala za kadetkinje Lepoglave, a zatim i za seniorke u 2. HNL za žene. Igrala je s njima i u najvišem rangu ženskog nogometa, a imala je i kratku epizodu u zagrebačkom prvoligašu Dinamu.</p><p>Istu epizodu imala je kad je studirala u Zagrebu na Kineziološkom fakultetu. Igrala je na poziciji lijevog i desnog bočnog, a na kraju je stala i na <strong>gol</strong>.</p><p>- Sve golmanice su nam odustale od nogometa pa su me nagovorili da stanem na gol jer sam osam godina bila rukometna golmanica. Na kraju se pokazalo da su mi ostali <strong>refleksi </strong>rukometne golmanice - rekla je Gotal.</p><h2>'Mourinho mi je uzor'</h2><p>Uz igračku karijeru, paralelno se ubacila u trenerske cipele. Prvo je vodila kadetkinje Lepoglave, da bi 2018. godine preuzela seniorke. U istoj sezone bila je trenerica-igračica.</p><p>- Pomoglo mi je sigurno što sam bila golmanica, no tek kad sam se preselila na klupu, shvatila sam koliko je drugačija perspektiva. Malo sam se bojala hoću li biti autoritet djevojkama s kojima sam do jučer igrala. Cure su mi zamjerile neke stvari, no morale su se pomiriti s mojim načinom rada. Na kraju, velika je stvar što smo već u prvoj sezoni stigle do naslova u Drugoj ligi - dodala je Stella, koja ima UEFA A trenersku licencu.</p><p>- Trenerski uzori su mi <strong>Jose Mourinho</strong>, a hrvatski Igor <strong>Bišćan </strong>i Nenad <strong>Bjelica</strong>. Oni imaju tu nevjerojatnu karizmu da pridobiju igrače na svoju stranu. Odlični su stručnjaci i to govore njihovi rezultati - objasnila je Stella, koja je jedno vrijeme zdušno navijala za Real Madrid.</p><p>- Zbog Mourinha i Cristiana Ronalda sam bodrila Real, no otkako su oni otišli iz Madrida, više nemam najdraži klub - smije se Stella, koja je na početku prošle godine postala instruktorica za ženski nogomet u Regiji Sjever, a u svibnju i izbornica U-17 hrvatske ženske reprezentacije.</p><p>- Cilj je da budem<strong> izbornica seniorske reprezentacije</strong> - rekla je kroz smiješak Ivančanka koja u budućnost želi stići do Uefine Pro trenerske licence.</p><p>Od 14. lipnja slijedi nastavak sezone u 1. hrvatskoj nogometnoj ligi za žene i cilj je osigurati ostanak.</p><h2>'Nije mi teško upaliti ni motorku'</h2><p>U slobodno vrijeme Stella čita knjige, gleda serije i filmove te ide u teretanu, a radi i oko kuće.</p><p>- Nema se tu što kriti. Imamo vinograd i šumu. Kad su na snazi bile restrikcije, mnogo vremena smo provodili u vinogradu. U dva-tri dana ispilili smo oko 15 metara drva - priča nam Stella, koja se ne libi u ruke uhvatiti sjekiru ni motornu pilu.</p><p>Nikad nije doživljavala neugodnosti jer je nogometašica.</p><p>- Nikad mi nitko nije rekao da je bolje da uzmem kuhaču nego da se bavim nogometom - završila je Stella.</p>