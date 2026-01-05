Hrvatska je domaćin europske sambo elite. Za prestižnu titulu natjecat će se više od 90 boraca

Ne postoji prečac do borilišta. Postoje samo sati treninga, umor koji se ne vidi na fotografijama i disciplina koja ne prestaje izlaskom iz dvorane. Ovo su hrvatski Sambo reprezentativci. Na prvi pogled tu su snaga, mirnoća i kontrola. Na drugi, znoj, umor i beskrajna disciplina.

Oni se nalaze u najzahtjevnijem dijelu priprema za Europski Sambo kup koji će se u Hrvatskoj, u Župi dubrovačkoj, održati od 16. do 19. siječnja. Ova prestižna sportska manifestacija, okupit će više od 90 vrhunskih boraca iz 16 zemalja.

Foto: SAMBO Hrvatska

Pripreme za ovakvo natjecanje teško je svesti na jednu riječ. One su intenzivne, zahtjevne i iscrpljujuće. Sambo, a posebno kombat sambo, ne poznaje lakši put. "Spartanski režim" znači precizno planiran i kontroliran sustav rada koji obuhvaća snagu, kondiciju, tehničku preciznost i mentalnu stabilnost.

Pripremni ciklus prolazi kroz nekoliko faza. U početku se gradi fizička baza snaga, eksplozivnost, izdržljivost i mobilnost. Slijedi tehnička faza, u kojoj dominiraju tisuće ponavljanja, koncentracija i fokus na detalje. Završni dio priprema rezerviran je za sparinge, najrealniji test svega prethodno izgrađenog, pri visokim, ali kontroliranim intenzitetima.

Foto: SAMBO Hrvatska

Posebno zahtjevni treninzi uključuju rotirajuće partnere, sprintove s bacanjima te kombinirane runde koje spajaju stojku i parter. Ritmovi se stalno mijenjaju, bez vremena za prilagodbu, a upravo u tim trenucima borci pomiču vlastite granice.

Disciplina ne prestaje izlaskom iz dvorane. Prehrana, san i regeneracija jednako su važni kao i sam trening. Većina reprezentativaca uz sport studira ili radi, što dodatno otežava svakodnevicu. Manje ozljede gotovo su neizbježne, ali se treninzi prilagođavaju kako bi se zadržao kontinuitet priprema.

Razlike postoje i među težinskim kategorijama, lakše kategorije rade u bržem ritmu, srednje traže savršenu ravnotežu snage i tehnike, dok se teške oslanjaju na kontrolu i čistu fizičku moć. Ipak, svima je zajedničko jedno: mentalna priprema često je teža od fizičke.

Foto: SAMBO Hrvatska

Sve ove pripreme vode prema jednom cilju - izlasku u borilište. Tamo neće odlučivati fotografije ni dojmovi, već mjeseci discipline, rada i odricanja. Europski Sambo kup bit će trenutak u kojem će hrvatski reprezentativci pokazati sve ono što su gradili daleko od očiju javnosti. Ovo nisu samo atraktivni kadrovi, ovo su sportaši koji svakodnevno prolaze put koji većina nikada neće – kako bi u borilištu bili spremni na sve. Europski Sambo Kup održava se od 16. do 19. siječnja, a ulaz je besplatan .