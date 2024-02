Hrvatska je iz dijaspore dobila novog wunderkinda! Austrijanci su ljutiti i poručuju da se iseli?!

Oliver Lukić (17), veliki talent iz škole RB Salzburga, dobio je Fifino odobrenje da Austriju zamijeni Hrvatskom te ga je izbornik Siniša Oreščanin pozvao u U-19 reprezentaciju za prijateljske susrete sa Saudijskom Arabijom i Grčkom.

Lukić je, doznaju Sportske novosti, nedavno bio u sjedištu HNS-a zajedno s ocem Valentinom i mentorom Draženom Bobanom, primili su ih čelnici Saveza predvođeni Marijanom Kustićem. I ondje je ponovio svoju želju da igra za Hrvatsku. Nije bilo prepreka u Fifi jer Oliverov otac Valentin ima hrvatsko državljanstvo.

Lukić je bio na Guardianovoj listi 60 najvećih talenata svijeta, a igra za Liefering u drugoj austrijskoj ligi te za mladu momčad RB Salzburga u Uefinoj Ligi mladih.

Nedavno nam ga je jako hvalio Dražen Boban, Zvonimirov brat, koji mu je mentor, a tog je veznjaka otkrio Nikica Pavlek (52), nekadašnji HNL igrač, danas menadžer, koji živi u Beču. Lukić je odigrao 13 utakmica za Austriju od U-16 do U-18, pa i lani protiv Hrvatske u Čakovcu, kad je u remiju 2-2 dvaput asistirao.

- Noa Skoko me tada pitao zašto ne igram za Hrvatsku, kazao sam da me nitko nije zvao. Razgovarao sam s još dvojicom igrača Hajduka, a jedan je hrvatski nogometaš na engleskom jeziku kazao: "You are the best player". Nasmijao sam mu se i rekao da možemo popričati na hrvatskom jeziku - rekao je tada Oliver za SN.

Uzor mu je Modrić, a s njim je individualno radio i Branko Strupar.

- Čim su vijest objavili u Austriji, mediji su ga počeli napadati, prozivaju ga da se iseli iz Salzburga, ali hladan je kao špricer. Austrijski savez mu je sve dao, a skauti koji rade za HNS, moram reći, nisu ga baš prepoznali. On je najbolji igrač kojeg sam u posljednjih 20 godina vidio u Austriji. Bolji je od Sučića, ali mora se dokazati i to potvrditi. Ima nešto što dugo nisam vidio. On je kao zagrebački mangup s asfalta. Kombinacija je Bobana i Prosinečkog. Od Zvone ima kuražnost i bezobraštinu, a od Robija mekoću. I Zvone se brine o malome... Obožava Hrvatsku i dinamovac je - rekao je Pavlek za SN.

Otac Valentin je iz Konjica, a Oliver je odrastao bez majke jer su mu se roditelji rastali kad su mu bile tek dvije godine.