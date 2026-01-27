Hrvatska može u polufinale i uz poraz! Evo što nam sada igra...

Sjajna utakmica hrvatskih rukometaša i jako važna pobjeda protiv Slovenije u trećoj utakmici drugog kruga Europskog prvenstva. Pali su susjedi sa 29-25 te se sada lakše diše, ali i dalje ništa nije gotovo. Jedno je jasno. Pobjeda protiv Mađarske u srijedu (18 sati) donosi Hrvatskoj polufinale Europskog prvenstva!

Pokretanje videa... 01:08 Prvi dan odluke pred nama. Evo što sve treba rukometašima | Video: 24sata/pixsell

E sad, iako svi navijamo da Hrvatska sruši Mađarsku, postoje i druge opcije. Ako slučajno Hrvatska izgubi od Mađara, onda će morati navijati da Slovenija pobijedi Island. Tako bi Hrvatska i Slovenija imali isti broj bodova, a onda bi odlučivao međusobni omjer. Tu je Hrvatska bolja od Slovenije te bi prošla dalje.

Također, i remi bi nam bio dosta za prolaz dalje jer bi se izjednačili s Islandom, a i protiv njih imamo bolji međusobni omjer. Remi nam ne bi igrao ako i Šveđani dođu do 7 bodova jer se onda gleda gol-razlika između Hrvatske, Islanda i Švedske, a tu smo najlošiji.

Ako Slovenija pobijedi Island u sutrašnjoj utakmici, Hrvatska sigurno ide u polufinale! Treba dočekati što će se dogoditi sutra, ali jedno je važno - pobjeda protiv Mađarske donosi nam polufinale i to je jedino na što naši rukometaši moraju biti fokusirani.