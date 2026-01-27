Obavijesti

Sport

Komentari 24
KALKULACIJE

Hrvatska može u polufinale i uz poraz! Evo što nam sada igra...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska može u polufinale i uz poraz! Evo što nam sada igra...
Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska rukometna reprezentacija slavila protiv Slovenije 29-25! Pobjeda protiv Mađarske vodi u polufinale. Ako izgubimo, navijamo za Sloveniju protiv Islanda

Admiral

Sjajna utakmica hrvatskih rukometaša i jako važna pobjeda protiv Slovenije u trećoj utakmici drugog kruga Europskog prvenstva. Pali su susjedi sa 29-25 te se sada lakše diše, ali i dalje ništa nije gotovo. Jedno je jasno. Pobjeda protiv Mađarske u srijedu (18 sati) donosi Hrvatskoj polufinale Europskog prvenstva!

Pokretanje videa...

Prvi dan odluke pred nama. Evo što sve treba rukometašima 01:08
Prvi dan odluke pred nama. Evo što sve treba rukometašima | Video: 24sata/pixsell

E sad, iako svi navijamo da Hrvatska sruši Mađarsku, postoje i druge opcije. Ako slučajno Hrvatska izgubi od Mađara, onda će morati navijati da Slovenija pobijedi Island. Tako bi Hrvatska i Slovenija imali isti broj bodova, a onda bi odlučivao međusobni omjer. Tu je Hrvatska bolja od Slovenije te bi prošla dalje.

Također, i remi bi nam bio dosta za prolaz dalje jer bi se izjednačili s Islandom, a i protiv njih imamo bolji međusobni omjer. Remi nam ne bi igrao ako i Šveđani dođu do 7 bodova jer se onda gleda gol-razlika između Hrvatske, Islanda i Švedske, a tu smo najlošiji.

Ako Slovenija pobijedi Island u sutrašnjoj utakmici, Hrvatska sigurno ide u polufinale! Treba dočekati što će se dogoditi sutra, ali jedno je važno - pobjeda protiv Mađarske donosi nam polufinale i to je jedino na što naši rukometaši moraju biti fokusirani.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 24
UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi bivšeg golmana natrag u Split
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi bivšeg golmana natrag u Split

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska
VAŽNA POBJEDA

Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska

HRVATSKA - SLOVENIJA 29-25: Hrvatska je u vodstvu od samog početka i nije gubila na utakmici. Slovenci su zaprijetili i izjednačili na 19-19 u 47. minuti, ali onda su svjetski doprvaci dodali gasa i došli do slavlja
Švicarska - Island 38-38: Remi u drami u Malmöu! Hrvatskoj stigla neočekivano dobra vijest
POVOLJAN REZULTAT ZA NAS

Švicarska - Island 38-38: Remi u drami u Malmöu! Hrvatskoj stigla neočekivano dobra vijest

ŠVICARSKA - ISLAND 38-38 Ovim remijem otvorio se put Hrvatskoj da ako u dvije preostale utakmice pobjedi osigura prolazak u polufinale

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026