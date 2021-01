Hrvatska je trebala imati tri predstanice na 15. izdanju ženskog slaloma za Svjetski skijaški kup na Sljemenu, ali je u posljednji trenutak otpala Andrea Komšić (24).

Kako je izvijestio Hrvatski skijaški savez, Andrea je između Božića i Nove godine osjetila simptome, testirala se i dobila pozitivan nalaz na korona virus.

Leona Popović (23) imat će startni broj 45. To će joj biti četvrti nastup na Sljemenu i pokušat će ponovno ući u drugu vožnju nakon 30. mjesta u Leviju u studenom.

- Dosadašnje utrke odradila sam dosta dobro i uspjela skupiti bodove. Sljeme je domaći teren na kojem sam skijala više od drugih natjecateljica pa se nadam da ću iskoristiti tu prednost i ući u drugu vožnju. Najvažnije je kako ću ući u spust, početak staze uvijek mi odredi tempo - rekla je Leona.

Zrinka Ljutić imat će startni broj 65, za nju je ovo tek treći nastup u Svjetskom kupu i debi na zagrebačkoj utrci sa 16 godina.

- Domaći teren znači pritisak, ali to mi je motivacija da dam sve od sebe i odvozim najbolje što mogu. Ključni dio utrke je slalom livada jer je kraj duge i teške staze, a noge su već umorne. Ali odradila sam puno treninga, ovo je domaći teren i to je svakako prednost. Dat ću sve od sebe da doskijam do druge vožnje - rekla je Zrinka.

Prva je vožnja na rasporedu u 12.30, a druga u 16 sati uz prijenos na HTV-u 2.