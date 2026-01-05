Hrvatska je ušla u 2026. bez tenisača i tenisačice u top 50!

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je na novoj ATP ljestvici za tri mjesta i sada je 70. tenisač svijeta, dok je Borna Ćorić pao za sedam stepenica i sada se nalazi na 122. poziciji. ATP je objavio prvu ljestvicu u 2026. godini. Na samom vrhu nema promjena. Vodi Španjolac Carlos Alcaraz sa 12.050 bodova ispred Talijana Jannika Sinnera koji ima 11.500 bodova, dok je treći Nijemac Alexander Zverev sa 5.105 bodova.

Australac Alex de Minaur, Talijan Lorenzo Musetti i Amerikanac Ben Shelton su napredovali za jednu poziciju, na šesto, sedmo i osmo mjesto, dok je Amerikanac Taylor Fritz pao sa šestog na deveto mjesto. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić je napredovao za tri mjesta i sada drži 70. mjesto.

Borna Ćorić je pao za sedam mjesta na 122. poziciju. Dino Prizmić je ostvario napredak za jednu stepenicu na 126. mjesto, dok je Luka Mikrut sada 160. tenisač svijeta, što je skok za dva mjesta.

Sabaljenka vodeća

Bjeloruskinja Arina Sabaljenka ušla je u tenisku sezonu 2026. na vrhu svjetske ljestvice, dok se u Top 100 nalaze tri hrvatske tenisačice, Donna Vekić (69), Antonia Ružić (70) i Petra Marčinko (82).

Sabalenka uvjerljivo vodi sa 10.490 bodova, druga je Poljakinja Iga Swiatek sa 8.178 bodova, dok je na treće mjesto napredovala Amerikanka Amanda Anisimova (6.287) preskočivši sunarodnjakinju Coco Gauff (6.273).

Među 100 najboljih tenisačica svijeta trenutačno se nalaze tri Hrvatice. Donna Vekić zauzima 69. mjesto sa 935 bodova, stepenicu niže je Antonia Ružić sa 10 bodova manje, dok je Petra Marčinko na 82. mjestu sa 837 bodova.

Janna Fett je napredovala za tri mjesta i sada se nalazi na 186. poziciji, Petra Martić drži 209. mjesto, dok je Tara Wuerth napredovala za četiri stepenice i sada je 232. tenisačica svijeta.